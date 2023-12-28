Ceyda Düvenci'nin konuğu Mesut Akusta: Oyuncu hastalanamaz, sakatlanamaz

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Mesut Akusta oldu.

"EĞİTİM HAYATIM ORADA BİTTİ"



Mesut Akusta orta okul yıllarında yaşadığı sağlık problemini şöyle anlattı:

“Orta ikideyken okuldan uzaklaştırıldım. Beyin kanaması geçirdim. Hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan bir durum. İlk komaya zaten okulda giriyorum sonra beni hastaneye götürüyolar. İyi gibiyim diye düşünürken saat 12’de tekrar komaya giriyorum sonra doktorlar 'Bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara’ya götürmeniz lazım' diyor. Apar topar Ankara’ya gidiyorum. Hacettepe Hastanesi’ne götürüyolar, Beyin Cerrahi bölümünde tedavi görüyorum. Fakat o dönem futbolda oynuyorum, futbolu bırakmak zorunda kaldım. Hiçbir şey yapamaz hale geldim. Eğitim hayatım orada bitti. Ankara’ya taşındıktan sonra yavaş yavaş bir sürü iş yaptım. Ablam ve ağabeyim Ankara’da yaşıyorlardı. Halk Eğitim Merkezleri vardı, beni teknik ressamlık kursuna gönderdiler. 8 ay sonra sertifika almaya gittim ve ‘Tiyatro Kursu kayıtları başlamıştır.’ yazılı ilanı gördüm. Çok heyecanlandım, ablamdan beni buraya da göndermesini istedim. Oyunculuğa Ankara’da çocuk tiyatrosu ile başladım.”