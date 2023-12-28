Ceyda Düvenci'nin konuğu Mesut Akusta: Oyuncu hastalanamaz, sakatlanamaz

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Mesut Akusta oldu.
"EĞİTİM HAYATIM ORADA BİTTİ"
Mesut Akusta orta okul yıllarında yaşadığı sağlık problemini şöyle anlattı:
“Orta ikideyken okuldan uzaklaştırıldım. Beyin kanaması geçirdim. Hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan bir durum. İlk komaya zaten okulda giriyorum sonra beni hastaneye götürüyolar. İyi gibiyim diye düşünürken saat 12’de tekrar komaya giriyorum sonra doktorlar 'Bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara’ya götürmeniz lazım' diyor. Apar topar Ankara’ya gidiyorum. Hacettepe Hastanesi’ne götürüyolar, Beyin Cerrahi bölümünde tedavi görüyorum. Fakat o dönem futbolda oynuyorum, futbolu bırakmak zorunda kaldım. Hiçbir şey yapamaz hale geldim. Eğitim hayatım orada bitti. Ankara’ya taşındıktan sonra yavaş yavaş bir sürü iş yaptım. Ablam ve ağabeyim Ankara’da yaşıyorlardı. Halk Eğitim Merkezleri vardı, beni teknik ressamlık kursuna gönderdiler. 8 ay sonra sertifika almaya gittim ve ‘Tiyatro Kursu kayıtları başlamıştır.’ yazılı ilanı gördüm. Çok heyecanlandım, ablamdan beni buraya da göndermesini istedim. Oyunculuğa Ankara’da çocuk tiyatrosu ile başladım.”
Çocukluğundan beri sağlık problemleriyle savaşan Mesut Akusta, “2011 yılında kaza geçirdim. Yüzümdeki bazı kemikler kırıldı, dişlerim düştü, uzun süre tedavi oldum. Karagül’ü çekerken kalçamda iki kemik çürüdüğünü öğrendim, ameliyat olmam gerekiyormuş ama o kadar ağrıyordu ki ben hayatımda hiç bu kadar ağrı çektiğimi hatırlamıyorum. İlaç benim ağrılarımı kesmiyor, oynayamıyorum. Prodüksiyondaki arkadaşlarım sağ olsunlar otelden alıyorlardı, kucaklarında tekerlekli sandalye ile indiriyolar, beni çekime götürüyolardı. Sonra senaryo değişti zaten" dedi.
"OYUNCU HASTALANAMAZ, SAKATLANAMAZ"
Oyuncu sözlerine "Yapımcı Şükrü Avşar sağ olsun, araştırdık nerede olabilirim ameliyatı diye. 7 saat ameliyatım sürdü. Oyuncu hastalanamaz, sakatlanamaz. Dizide ben oturdum uzun bir süre senaryo ona göre yazıldı. Daha sonra Teşkilat dizisini çekerken kendimi tuhaf hissediyorum, hastaneye gidiyorum, doktor baktı 'Bir şey yok' dedi. Beyin tomografisi çekilmedi. Eve bıraktılar, akşam yine çekim var geri gideceğim sete. Bir anda bayıldım, 10 gündür beynim kanıyormuş. Herkes öldü sanıyor beni. 5 saat süren bir ameliyat geçirdim. 10 gün yoğun bakımda makinelerle kalıyorum sonra 15-20 gün sonra tekrar sete çıkıyorum" diye devam etti
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