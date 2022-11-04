Ceyda Düvenci'nin konuğu müzisyen Safiye: Sesimi duyurabilmek için arabada şarkı söylemeye başladım

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu müzisyen Safiye oldu. Düvenci “Zor bir dönemimde, çok yakın bir arkadaşım senin videonu bana gönderdi. Enerjini çok beğendiğim için senin hayranın oldum ve sosyal medyadan takip etmeye başladım. Nereden çıktı araba kullanırken şarkı söylemek?” diyerek sohbete başladı.

Safiye “Pandemiden önce kendime söz vermiştim. İnsanlara şarkılarımı ulaştırmanın bir yolunu düşünmeye başladım. En kolay yoldan sesimi duyurabilmek için arabada şarkı söylemeye başladım” dedi.



"İSTANBUL’A HOŞGELDİM DEDİM"

Ordu’dan İstanbul’a okul için gelen Safiye’ye Düvenci “Masal gibi bir hayat yaşarken İstanbul’a gelmişsin. İstanbul’a geldiğinde ne seni hayal kırıklığına uğrattı?” diye sordu. Safiye “Hayatımda hiç otobüse binmemiştim. Durak nedir bilmediğim için otobüs şöförü herkesi tanıyor ve ona göre indiriyor zannettim. Bende kendimi tanıtayım beni de indirsin diye düşündüm ve en arkadan bağırdım‘Müsait bir yerde bırakır mısınız? Beni tanımıyorsunuz ben Safiye Ordu’dan geldim Levent’te ineceğim’ diye kendimi açıklamaya çalıştım. Otobüs şöförü bana çok kızdı. İstanbul’a hoşgeldim dedim” ifadelerini kullandı.