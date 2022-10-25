Ceyda Düvenci'nin konuğu Neslihan Yeldan: Benim tek ailem oğlumdur

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Neslihan Yeldan oldu. Düvenci, programa oyunculuk mesleğini tanımlayarak başladı ve kendisi gibi oyuncu olan Yeldan’ı stüdyoya davet etti. Düvenci, Yeldan’a yeni projeleri hakkında sorular sordu.



"BENİM PEK KİMSEM YOK"



Yeldan “Kadının gücünü gösteren bir oyun hazırlıyoruz. 2023 yılında da tek kişilik bir oyun hazırlayacağım" dedi. Konu aile ilişkilerine geldiğinde Yeldan "Benim pek kimsem yok, olmadığı için de tek ailem oğlumdur, Londra’da oğluma ve bana baksın diye kendi markamı kurdum. Hem oyunculuk hem annelik hem bir markayı yönetmek çok kolay değil” diyerek ekledi.



"HAYATIMDA BİR AŞK YOK, OLMASINI İSTERİM

İlerleyen dakikalarda Düvenci, Yeldan’a işten ziyade özel hayatı hakkında sorular sordu. Yeldan, "Hayatımda bir aşk yok, olmasını isterim” şeklinde yanıt verdi. Programın sonunda Yeldan, Düvenci’nin defterine “Hayat sonları sevmez. Anı yaşamak mı yoksa hayatı hazlar ve tutkularla yaşamak mı? Hepsi Ceyda, hepsi…" yazdı.