Ceyda Düvenci'nin konuğu Norm Ender: Rap müziğine ilgim Cartel'i dinlememle başladı

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında rap sanatçısı Norm Ender’i konuk etti.



Norm Enderi müziğe olan ilgisinin nasıl geliştiğini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye 2000’lerin ortasına kadar rap müzik gelmedi. İnsanlar hiphop müzik, rap müzik nedir bilmiyorlardı. İlkokul öğretmenim müzik yeteneğimi keşfetti ve ailemle konuşup bana bir org aldırdı, 10 yaşındaydım o zamanlar. Rap müziğine ilgim, Cartel grubunu dinlememle başladı.”



Düvenci'nin Türkiye’den bu alanda hangi sanatçıları dinlediğini sorması üzerine Ender, “Zor beğenen biri değilim. Türkiye’de herkesi dinlerim ama sevdiğim için değil takip etmek zorunda olduğum için“ yanıtını verdi.



Ender, konser vereceği mekana ve kitlesine göre söyleyeceği şarkıları ayırdığını, eğer kendi kitlesinden oluşan bir konser alanıysa daha derin anlamları olan şarkılarını ya da eğlenceli parti mekanlarında daha eğlenceli şarkılarını söylediğini açıkladı.

