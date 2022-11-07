Ceyda Düvenci'nin konuğu oyuncu Onur Büyüktopçu: Sadece komedi oynayabileceğimi düşünüyorlar

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında oyuncu Onur Büyüktopçu’yu konuk etti.



Düvenci, Büyüktopçu’ya "Küçüklüğünden beri ne olacağını belirlemen ve bu yöne doğru ilerlemen nasıl gelişti?" diye sordu. Büyüktopçu, “Dünyaya sahneye çıkmak için gelmiş gibi hissediyordum. Mesleğim için çok savaştım ve ailemi karşıma alıp İzmir’den İstanbul’a geldim" diyerek yanıt verdi.



"HEYECANDAN UYUYAMADIĞIM ZAMANLARDI"



Büyüktopçu oyunculuk dönemi öncesini şöyle anlattı: "Babam ticaret ile uğraşıyordu ve benimde ODTÜ’de okumamı istiyordu. Babalar çocuklarına yol gösterirken garanti işler yapıp para kazanmalarını istiyorlar. Babam gibi ticaret işi ile uğraşırsam para kazanabilirim düşüncesi vardı ama sevmediğim işi yapmak beni çok yorardı. Zamanında tezgahtarlık da yaptım, emlakçılık yaparken yanlış kişiye yanlış evi kiraladım diye işten de kovuldum. Bunlar benim için tecrübe oldu. Sonrasında İzmir Devlet Tiyatrosu’na figüran olarak girdim. Sahnem var diye heyecandan uyuyamadığım zamanlardı. İlk paramı figüran olarak kazanmıştım ve çok mutluydum"

Ünlü oyuncu, "İzmir Devlet Tiyatrosundan, İstanbul’a nasıl geldin?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Arkadaşlarım İzmir Devlet Tiyatrosu’nda nereye kadar ilerleyebilirsin diye beni gaza getirdiler.O dönem bilgisayarımı sattım ve o parayla İstanbul’a geldim. Hemen bir ajansa başvurdum. İlk işimi de bu sayede almış oldum.”



"SADECE KOMEDİ OYNAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORLAR"



Sohbetin ilerleyen dakikalarında Düvenci,"Oyunculukla ilgili neyden dert yanıyorsun?" diye sordu. Büyüktopçu: "Yapımcılar benim sadece komedi oynayabileceğimi düşünüyorlar. İnsanlar beni dramada görse çok eleştirebilirler diye korkuyorum" dedi.