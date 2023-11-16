Ceyda Düvenci'nin konuğu Pelin Karahan: Hamile kalınca hızlı evlendik

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Pelin Karahan oldu. Bedri Günay ile evli olan oyuncu evlenme hikayesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan Karahan “Biz anne baba olarak ilişkiye başladık. Ben bir sene sonra evlenmeyi planlarken hamile kalınca hızlı evlendik her şeyi hızlandırdık. O flört durumunu hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk" dedi.
“KENDİMİ SAĞLIKLI HİSSETMİYORDUM”
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu “İki çocuktan sonra artık eskisi gibi olmuyor, metabolizma yavaşlıyor. Kendimi sağlıklı hissetmiyordum. Dikkatli beslenmeye başlamak istedim. Beslenme tarzım vücudumun işlevini kısıtlıyordu” dedi.
Geçtiğimiz aylarda eşi Bedri Günay rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Karahan eşinin sağlık durumuyla ilgili "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını. Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi" dedi.
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