Ceyda Düvenci'nin konuğu Pelin Karahan: Hamile kalınca hızlı evlendik

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Pelin Karahan oldu. Bedri Günay ile evli olan oyuncu evlenme hikayesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan Karahan “Biz anne baba olarak ilişkiye başladık. Ben bir sene sonra evlenmeyi planlarken hamile kalınca hızlı evlendik her şeyi hızlandırdık. O flört durumunu hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk" dedi.