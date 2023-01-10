Ceyda Düvenci'nin konuğu Pınar Altuğ: Müzikalimizin yazarı 10 yaşında bir kız çocuğu

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hakkında merak edilenleri Ceyda Düvenci ile paylaştı.

Ceyda Düvenci'nin konuğu Pınar Altuğ: Müzikalimizin yazarı 10 yaşında bir kız çocuğu

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’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Pınar Altuğ oldu. Düvenci, Altuğ’a neler yaptığını sorarak program başlattı. Altuğ “Ben tiyatrocu oldum! Henüz bir oyunumuzu yeni oynadık daha 40 oyunumuz var ama ben tiyatrocu oldum demekten mutluluk duyuyorum. Bu oynadığımız müzikal için ilk teklif geldiğinde uzun bir süre reddetmiştim. Defalarca prova yaptık ve daha iyi şarkı söyleyebilmek için eğitimler aldım. Müzikalin ilk gösterim günü heyecandan ağladım ama hatasız geçmesi beni çok mutlu etti" dedi.

Ceyda Düvenci'nin konuğu Pınar Altuğ: Müzikalimizin yazarı 10 yaşında bir kız çocuğu - 1

"MÜZİKALİMİZİN YAZARI 10 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU"

Düvenci “Ben senin için çok mutlu oldum. Biliyorum ki ne yaparsan en iyisini yapmak istersin. Tiyatro ile ilgili söyleyebileceğin başka bir şey var mı?” diye sordu. Altuğ “İlginç bir şey paylaşmak istiyorum. Müzikalimizin yazarı 10 yaşında bir kız çocuğu. Bir çocuğun hayalini sahnede oynamak çok iddalıydı benim için” diye yanıtladı.

"HAYAL EDİP İSTEYEBİLECEĞİM BİR KIZ ÇOCUĞU"

Düvenci, Altuğ’a kızı ile ilgili sorular sordu. Altuğ “Kızım Su çok tatlı bir genç kız, onunla gurur duyuyorum. Bana nasıl bir kız yetiştirmek istiyorsun deselerdi böyle bir kız yetiştirmek istiyorum derdim. Hayal edip isteyebileceğim bir kız” dedi. Sohbetin devamında Düvenci “Çok sevgi ile büyüyen çocuklar, sevgisiz büyüyen çocuklarla karşılaşabiliyorlar” diyerek bu konu hakkında fikirlerini sordu.

Ceyda Düvenci'nin konuğu Pınar Altuğ: Müzikalimizin yazarı 10 yaşında bir kız çocuğu - 2

"GERÇEKTEN ÇOK SEVİLEREK BÜYÜDÜM"

Altuğ “Ben de sevgi dolu bir ailenin içinde gerçekten çok sevilerek büyüdüm. 30 yaşında her ailenin, benim ailem gibi sevmediğini fark ettim ve çok şaşırdım. Bana göre aile koşulsuz şartsız sever. Benim için aileden biri aradığı zaman hep yardım edilmelidir, ben böyle gördüm” dedi ve ekledi “Zaten sevgisiz büyüyen bir çocuğun sana saldırma sebebi senin gördüğün sevgiyi kıskanmasıdır. Sen de ona sevgisiz gittiğinde bir tane daha darbe almış oluyor” ifadelerini kullandı.
 
Düvenci “Sosyal medyayı aktif kullanıyorsun. Gelen olumsuz yorumlara sen de olumsuz cevaplar verebiliyorsun" dedi. Altuğ “Sosyal medya benim için çok eğlenceli bir yer. Deneyimlerime göre insanlar genel olarak mutsuz ve birisinin mutlu olmasına tahammül edemiyorlar. Bize olumsuz bir şey yazdıklarında içlerindeki öfke soğur zannediyorlar ama bir insan küfür yemek için niye şartları zorlar anlamıyorum" dedi.

Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Altuğ “İyi ki gelmişim. TV programlarını kendimi anlatmaktan çok arkadaşlarımla hasret giderdiğim için daha çok seviyorum. Çok güzel bir yıl bizi bekliyor, hazır mısın?” yazdı.

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