Ceyda Düvenci'nin konuğu Renan Bilek: Oynadığım karakterlerin hepsi farklıydı

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu oyuncu Renan Bilek oldu. Düvenci , eski dostunu davet edeceği için programa heyecanla başladı. Eskileri anımsayarak sohbete başlayan Bilek ve Düvenci, insan ilişkilerinin son dönemdeki halini yorumladı ve sitem etti.

"OYNADIĞIM KARAKTERLERİN HEPSİ FARKLIYDI"



Bilek “Topluma güvenilirlik olarak çok geriledik” derken sohbetin devamında Bilek, son dönemdeki projelerinden bahsetti. Oyuncu “Şimdiye kadar oynadığım karakterlerin hepsi farklıydı. Bu durum çok hoşuma gidiyor” dedi. Almanya’da gerçekleşecek bir oyun hazırlığında olan Bilek “Bu tür işler beni çok heyecanlandırıyor ve kazancı da iyi” dedi.

"HEP ONUN YANINDA OLDUM"



Bilek, “Bambaşka Sohbetler” için kızı ile çekildiği bir fotoğrafı NTV ekibiyle paylaştı. Düvenci’nin “Ona ne söylemek istersin?” sorusuna ünlü oyuncu “Hep onun yanında oldum, her zaman da olacağım. Bilsin ki, ben burada olmadığım zaman da arkasındayım” dedi.

Programın sonuna doğru Bilek, Düvenci’nin onun için seçtiği cümleyi yorumladı. Oyuncu, ”Sanat hayatı değiştirmez, değiştirmek isteyenlere hedef ve itici güç verir” diyerek mesleğine ithaf etti.



Programın sonunda Bilek, Düvenci’nin defterine “Senin getirdiğin yerden hayata devam edelim. Hayat…” yazdı.