Ceyda Düvenci'nin konuğu şarkıcı Koray Avcı: İşime aşığım

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu sanatçı Koray Avcı oldu. Düvenci bu bölümde “Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” cümlesinin peşinden giderek programı başlattı. Düvenci, “Cümlemizin senin için doğru seçilmiş bir cümle olduğunu düşünüyorum, cümleye katılıyor musun?” diye sordu.

"İŞİME AŞIĞIM DİYEBİLİRİM"

Avcı “Sevdiğim işi yapabilmek için çok çaba sarf ettim. Senede 200 gün konserdeyiz, yollardayız. Mesleğimi sevmeseydim senede 200 gün dayanamazdım. İşime aşığım diyebilirim” dedi. Düvenci “Özgürlük senin için nedir?” diye sordu. Avcı “İşimde mutlu görünmek zorundayım. Benimle fotoğraf çekilmeyi seviyorlar. Babamı kaybettikten bir hafta sonra dışarı çıktığımda birisi benimle fotoğraf çekilmek istedi. Çok kötüydüm ama aynı tebessümü etme ihtiyacında bulunup onunla fotoğraf çekilmeyi kabul ettim. Bu kısımlarda özgürlüğümün engellendiğini düşünsem de onlara ihtiyacım var. Bana iyi geldiklerini düşünüyorum” dedi.





"YALNIZ KALMAYI SEVMİYORUM"



Düvenci “Her ne kadar sevdiğin işi yapsan da kendini sıkışmış bir ruh halinde hissediyor musun?” diye sordu. Avcı “Göz önünde olmak özgürlük dediğimiz şeyi kısıtlıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun eve gittiğinizde yalnızsınız. Sabah kalktığımda istediğim işi yapıyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çalıştığım insanlarla bağlarım o kadar kuvvetli ki en zor zamanlarımda arayabileceğim çok numara var. Yalnız kalmayı sevmiyorum” dedi.

PROFESYONEL ÇALIŞMA HAYATINA NASIL GEÇTİ?

Avcı “Ankara’daki mekanlar bizi kabul etmediği için sokakta çalıp şarkı söylemeye başladık. Sokakta şarkımızı söylerken video çekip sosyal medyada paylaşıyorduk. Daha sonra iş öyle bir boyuta geldi ki şarkı söylediğimiz sokak, insanlarla dolup taşmaya başladı. Sokağı işgal ettiğimiz için artık başka bir çözüm bulmak zorunda kaldık. Birlikte çalıştığım arkadaşım Köksal ile sosyal medyadan bize konser için mesaj atanları listedik ve doksana yakın teklif gördük. Konser için gittiğimiz şehirlerde sadece klarnet ve gitar ile akustik şarkılar söylerek video çekmeye devam ettik. İşlerimizi daha da büyütmek için bir organizasyon firması ile anlaşıp İstanbul’da biletli bir konser vermek istediğimizi söyledik. Konser zamanı Taksim’de otelden çıkıp konser mekanına giderken uzun bir sıra olduğunu fark ettik. Hatta güvenlik bile “buyrun sıraya geçin” dedi. Neredeyse kendi konserimize biz giremiyorduk. O konserde biletlerin hepsi satılmıştı ve yapımcımız ile orada tanıştık. Sonrası da kendiliğinden geldi. Şu an çok mutluyum. Başka bir iş yapsaydım bu kadar mutlu olamazdım” diyerek kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını anlattı.

Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Avcı “Sizleri tanımak o kadar keyifliydi ki, her şey için teşekkür ediyorum. Sohbetiniz daim olsun. Sevgilerimle...” yazdı.

