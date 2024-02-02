Ceyda Düvenci'nin konuğu Şef Rafet İnce: Tabak bir sahnedir, üzerindekiler ise sadece oyuncudur

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Şef Rafet İnce oldu. Rafet İnce şef olmaya karar verme sürecini şu sözlerle anlattı:
“Tekirdağ Anadolu Turizm Otelcilik Lisesi mezunuyum. Eğitimimi yurt dışında gördüm sonra Türkiye'ye geldim. 2 yıl İtalya'da kaldım. Yavaş yavaş şef olmaya karar verdim. Yemek yapmayı seviyorum. Ben babaannemin mutfağından geldim, annemin mutfağından geldim gibi değil. Benimki biraz daha farklı, ben sanatçı olmayı isterdim, sesimin güzel olduğuna inanıyorum ya da pilot olmayı çok isterdim. Tabak bir sahnedir, üzerindekiler ise sadece oyuncudur.”
“ŞEF MUTFAĞI YÖNETEN KİŞİDİR”
Rafet İnce, Ceyda Düvenci’nin “Aşçı ve şef arasındaki fark nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı:
“Aşçı ehil eli lezzetli yemek pişiren kişidir. Saray mutfağında bu kişilere pişirici denir. Saray mutfağında aşçı başı dediğimiz kişiler aslında günümüzde şeftir yani gemiye rotayı veren kişidir, orkestra şefi gibidir bir elini kaldırır farklı sesler çıkar diğer elini kaldırır başka sesler çıkar. Şef aslında mutfağı yöneten kişidir her bölüme yön veren kişidir.”
“DERDİM PATİLİ DOSTLARIMIZIN SAĞLIKLI BESLENMESİ”
Ceyda Düvenci’nin “Pet Gastronomi dünyada bir ilk mi?” sorusuna Rafet İnce “Dünyada bir ilk. Üç kitaptan sonra dedim ki dünyada olmayan bir kitabı yazmam lazım. Herkes yemek kitabı yazıyor. Otellerde ve restoranlarda çöpe çok yemek gidiyor, bu çöpe atılan yemeklerden sokaktaki hayvanlar aç kalmasın biz yemek yapalım dedim. Kendim yemediğim hiçbir şeyi patili dostuma yedirmem. Ben yiyebilirim sende yiyebilirsin, sen yiyebilirsen çocuğun da yiyebilir. 2022 yılında Petsev kitabı yine ödüle aday gösterdi, dünyadaki en iyi sürdürülebilirlik kitabı inanılmaz bir şey bu. 2023 dünyanın en iyi çıkış yapan kitabı çünkü dünyada böyle bir kitap yok. Biz yedi dilde çıkarttık. İnsan ve hayvan metabolizması arasında çok büyük fark yok. Amerika’da köpeklerin ortalama yaşam süresi 18 yıl, Türkiye’de ise 9 yıl. Sadece tek derdim patili dostlarımızın sağlıklı beslenmesi. İkinci projem İstanbul’da ve Ankara’da olmak üzere hayvan mezarlığı yok.” yanıtını verdi.
Rafet İnce programda patili dostlar için hazırladığı bir yemek tarifini de paylaştı:
“Tavuğun ciğerini blenderda çekiyoruz, çektikten sonra tencerenin içerisine koyuyoruz. Yarım havuç, yarım brokoli, yarım karnıbahar, yarım kereviz bunu da içerisine attık. 1 litre su döktük, 4 yemek kaşığı nohut veya fasulye veya mercimek bir tane glutensiz bakliyatı koyuyoruz. Bunu da koyduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı keten tohumu, bir çay kaşığı susam ekliyoruz. Yaklaşık bir çay kaşığı da günlük yumurta kabuğu koyduktan sonra yaklaşık 20 dakika boyunca güzelce kısık ateşte pişiriyoruz ve blenderda çekiyoruz.”
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