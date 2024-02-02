Ceyda Düvenci'nin konuğu Şef Rafet İnce: Tabak bir sahnedir, üzerindekiler ise sadece oyuncudur

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Şef Rafet İnce oldu. Rafet İnce şef olmaya karar verme sürecini şu sözlerle anlattı:

“Tekirdağ Anadolu Turizm Otelcilik Lisesi mezunuyum. Eğitimimi yurt dışında gördüm sonra Türkiye'ye geldim. 2 yıl İtalya'da kaldım. Yavaş yavaş şef olmaya karar verdim. Yemek yapmayı seviyorum. Ben babaannemin mutfağından geldim, annemin mutfağından geldim gibi değil. Benimki biraz daha farklı, ben sanatçı olmayı isterdim, sesimin güzel olduğuna inanıyorum ya da pilot olmayı çok isterdim. Tabak bir sahnedir, üzerindekiler ise sadece oyuncudur.”

“ŞEF MUTFAĞI YÖNETEN KİŞİDİR”



Rafet İnce, Ceyda Düvenci’nin “Aşçı ve şef arasındaki fark nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Aşçı ehil eli lezzetli yemek pişiren kişidir. Saray mutfağında bu kişilere pişirici denir. Saray mutfağında aşçı başı dediğimiz kişiler aslında günümüzde şeftir yani gemiye rotayı veren kişidir, orkestra şefi gibidir bir elini kaldırır farklı sesler çıkar diğer elini kaldırır başka sesler çıkar. Şef aslında mutfağı yöneten kişidir her bölüme yön veren kişidir.”