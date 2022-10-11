Ceyda Düvenci'nin konuğu Selami Şahin: Notaları kendi kendime kitaplardan öğrendim

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu müzik dünyasının sevilen ismi Selami Şahin oldu. Düvenci ile keyifli bir sohbete başlayan Şahin, Düvenci'ye hayatından bahsetti. Şahin “Akıllı insanlar mutlu yaşar. Ben 38 yıldır evliyim, iki oğlum bir kızım var. Çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Eşim benim için çok önemli. Bence insan, kendisine yapılmasını istemediği şeyi, başkasına yapmamalıdır” dedi.

Ünlü şarkıcı çocukluğuna dair “Yolculuğa 16 yaşında başladım. Ailem çok fakirdi. Kazandığım para ile soğan ekmek yiyor, geri kalanını aileme yolluyordum. Şarkıcılık yapmak istiyordum. Notaları kendi kendime kitaplardan öğrendim. Şimdi 350 bestem var, 250’si hit” ifadelerini kullandı. İlerleyen dakikalarda Şahin , NTV Ekibinin yaptığı sokak röportajlarını izledi ve dertlerini paylaşan insanlara tavsiyeler verdi.

"BEN HER TÜRLÜ MÜZİĞİ DİNLİYORUM"

Düvenci’nin “Hangi tür müzik dinlersiniz?” sorusuna Şahin “Ben her türlü müziği dinliyorum” dedi ve farklı tür şarkılar seslendirdi. Müzisyen, “Zeki Müren 40-50 şarkımı seslendirdi. Benden kim eser isterse onun sesine göre düşünürüm” dedi.

Programın sonunda Şahin, Düvenci’nin defterine “Sizleri sevmek için her neden var. Sevmemek için hiç bir neden yok…” yazdı.