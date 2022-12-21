Ceyda Düvenci'nin konuğu Selen Öztürk: Türkiye’de ilk kez yeşil prodüksiyon denilen bir sistem denedik

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Selen Öztürk oldu. Öztürk “Kendimle yüzleştiğim bir dönemde olduğum için karışığım diyerek başlayabilirim. Aslında pandeminin ikinci senesi ortaya çıkan ruhsal sorular var, onlar üzerinde çalışmaktayım” dedi. Düvenci “Çok merak ettiğim ‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121” isimli bir film çekmişsin biraz anlatır mısın?” diye sordu.



YENİ FİLMİNİ ANLATTI



Öztürk “Filmin ilk sahnesinin senaryosunu okuduğum zaman hemen kabul ettim. Eğer insanlar dünyaya katkıda bulunmak için kişisel veya devletsel önlemler almazlarsa gelecekte bizi nelerin bekleyebileceğiyle ilgili bir film. Yer altında yaşayan bir ailenin günde 25 litre su tüketmek zorunda kaldığı, tek bir kıyafetle ömrünü geçirdiği ve kıtlık kanunları içerisinde yaşamak zorunda kalmasını anlatıyor” diyerek kısaca filmin hikayesinden bahsetti.



"TÜRKİYE’DE İLK KEZ YEŞİL PRODÜKSİYON SİSTEMİNİ DENEDİK"



Düvenci “Açıkçası set ortamınında nasıl olduğunu merak etmekteyim. Yüzyıl sonrasına duyulan kaygıdan yapılan bir filmin setinin özenli olması beklenir” ifadelerini kullandı. Öztürk “Türkiye’de ilk kez yeşil prodüksiyon denilen bir sistem denedik. Dört ana oyuncu olarak çekimlere tek bir araçla gelip gitmeyi kabul ettik ve karavan kullanmadık. Sette asla kağıt bardak, plastik şişe kullanılmadı. Sponsorluk adı altıda mataralar, bardaklarımız oldu. Damacanalardan su tüketimi yaptık ve küçük bir ekip olarak 5700 bardak kadar koca bir atık yığınından dünyamızı kurtarmış olduk” dedi.



ÖZTÜRK'ÜN MÜZİKLE İLİŞKİSİ



Öztürk sürdürülebilirlik konusunda ise “Kıyafetlerimde ikinci el ve ödünç almayı tercih ederim” diyerek ekledi. Düvenci, Öztürk’e müzik ile ilgili ilişkisini sorarak devam etti. Öztürk “Ailem yarı amatör müzik ile ilgilenen insanlardan oluşuyor. Müziği sadece bana iyi gelsin diye yapıyorum" dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Öztürk “Sevgili Ceyda, hayatımda bana en çok ilham olan kadınlardan birisin. Üretme ve yaratma cesaretinin tüm kadınlara ulaşması ümidiyle... İyi ki varsın, iyi ki buradayım...” yazdı.