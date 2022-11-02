Ceyda Düvenci'nin konuğu Selime Semra Erol: Mantarlar bitki değildir

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu Biyolog Selime Semra Erol oldu. Erol, Düvenci’ye mantarlar hakkında bilgiler vererek sohbete başladı. Erol “Mantarları öldürücü zehirliler, toksik olanlar ve yenilebilenler olarak 3 ana kategoriye ayırıyoruz. Ayrıca her mantarın kendine has bir kokusu vardır" diyerek ekledi

"MANTARLAR BİTKİ DEĞİLDİR"

İzleyicilere tavsiye olarak Erol “Vegan ve vejetaryen beslenmeye geçişte mantar tüketmek çok önemlidir fakat bilmediğiniz mantarları asla tüketmeyin” diyerek mantarların dezavantajlarından bahsetti. “Mantarlar olmasaydı hayat olmazdı” diyen Erol, toprağın en önemli parçası olan mantarın doğadaki değerini Düvenci’ye anlattı. “Mantarlar bitki değildir” diyerek kendi aileleri olduğunu söyledi.



Programın sonunda Erol, Düvenci’nin defterine “Şehirden uzak mantara yakın, huzurlu bir hayat dileğiyle…" yazdı.



