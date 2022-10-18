Ceyda Düvenci'nin konuğu Sevil Atasoy: Filmlerde kadınlar genellikle mağdur gösterilir

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy oldu. Düvenci bu bölümde “Suçun da üstünlükler gibi dereceleri vardır” cümlesinin peşinden gitti ve Atasoy’un yeni kitabından bahsederek sohbete başladı.

"CİNAYET ORANINDA AZALMA VAR"



Adli Bilimler Uzmanı Atasoy “ İnsanın birinin canına kıyabilmesi ortak bir düşüncedir” dedi. Düvenci, Atasoy’a “Cinayetlerin işlenme oranı mı yükseldi yoksa biz artık bu haberlere daha kolay mı ulaşıyoruz?” sorusunu yöneltti. Prof. Dr. “Dünya genelinde cinayet oranında geçmiş yıllara göre azalma var. Çünkü teknolojinin de gelişmesiyle suç işlemeyi caydıracak birçok önlem alınıyor” dedi.



"KADINLAR POLİSİYE, ERKEKLER SAVAŞ FİLMLERİNİ SEVİYOR"



Devamında Düvenci “Kadınlar neden polisiye izlemeyi sever?” sorusunu yöneltti. Atasoy “Dünyada casus ve savaş filmlerini erkekler, polisiye filmleri kadınlar tercih ediyor. Dizilerde ve filmlerde kadınlar genellikle mağdur gösterilir ama bu gerçeği yansıtmıyor. Erkeklerin de hemcinslerini öldürme oranı kadınları öldürme oranından daha fazladır. Kadınları öldüren çok az sayıda yabancı kişi vardır, çoğu tanıdığıdır” dedi.



