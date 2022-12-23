Ceyda Düvenci'nin konuğu Sinan Albayrak: Serüvenim bir sinek sayesinde başladı

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Sinan Albayrak oldu. Düvenci “Bir yeni baba olarak çocuğun olduktan sonra kendi baban ile içinde bir hesaplaşma yaşadın mı?” diye sordu. Albayrak “Babamdan bahsederken hemen gözlerim dolar, bugün öyle olmayacağım. Babam çok çalışkan bir adamdı ve ailemin dördüncü çocuğu olduğum için pek fazla vakit geçiremedik diyebilirim. Ben ise çocuğumla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çocuğumla birlikte her akşam yaptığımız rutinlerimiz var” dedi.



"SERÜVENİM BİR SİNEK SAYESİNDE BAŞLADI DİYEBİLİRİM"



Düvenci “Gençliğinde oyuncu olmak mı istiyordun? Oyunculuk senin için nasıl başladı?” diye sordu. Albayrak “Genç yaşta bar güvenliği olarak çalışmaya başladım ve bir süre yakın korumalık yaptım. Bir sinek sayesinde oyuncu olmaya karar verdim. Teknik ressamlık yaptığım dönemde masamda oturmuş çizim yaparken bir sinek kondu masama onu izlemeye başladım. Parmağımı uzatıp sineği yarım saat kadar izledim. Sinek uçup gittikten sonra masama baktım ve dedim ki; ‘Ben ömrümü bu masa etrafında mı geçireceğim?' Hemen istifa edip eşyalarımı toparladım. Saatlerce yürüdüm ve yürürken Hacettepe Üniversitesi’nin konservatuar yazısını gördüm. Serüvenim bir sinek sayesinde başladı diyebilirim" cevabını verdi.



"OLDUĞUM YERDEN ÇOK MUTLUYUM"

Sohbetin devamında Düvenci, Albayrak’a “Bugüne kadar yaşadıklarına dair nasıl bir cümlen var çok merak ediyorum?” diye sorusunu sordu. Albayrak “Bulunduğum nokta geçmişin sebebiyle var olduğum noktadır. Olduğum yerden çok mutluyum. Geleceğe dair daha iyi bir eş, baba ve insan olmak istiyorum. Kırdığım, üzdüğüm insanlardan helallik almak istiyorum” dedi.



Düvenci, Albayrak’a şu sıralar tiyatro veya sinema filmi ile ilgili düşüncelerini sordu. Albayrak “Tiyatro benim için hem babalık hemde oynadığım dizi sebebiyle zaman açısından çok zor gözüküyor. Sinema filmi olarak da Kadir Doğulu ile bir film yaptık bekliyoruz. Kendi açımdan çektiğimiz filmdeki karakteri yakın zamanda görmenizi çok isterim” diye yanıtladı.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Albayrak “Korkmak, en büyük korkumdur...” yazdı