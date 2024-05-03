Ceyda Düvenci'nin konuğu Suzan Kardeş'ten hıdırellez ritüelleri

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Suzan Kardeş oldu.
Ceyda Düvenci’nin “5 Mayıs’ta Maslak’ta neler olacak?” sorusuna Suzan Kardeş şu yanıtı verdi:
“Özel bir ritüel alanımız var, orası 23:45'te açılacak çünkü hıdırellez 12'de başlıyor, ertesi gün 12'de bitiyor. 5 Mayıs gecesi başlıyor ritüel alanımız açık. Ritüel alanımızda ateşten atlama, salıncakta sallanma, kırmızı yumurtalar, danslar her şey ritüel alanında var. 5 Mayıs’ta Uniq’teyiz, 6 Mayıs’ta Ankara CSO’dayız. Ayta Sözeri, Simge Sağın, Birce Akalay, Olgun Şimşek, Demet Akbağ var. Bir kese veriyorum bunlar bilete dahil. Bu yüzyıllardır aslında bir Türk geleneği. O gece çok özel bir misafir gelecek, Birleşmiş Milletler'in Asya sorumlusu ve kendisi Koreli.”
"BUNU BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMAK İSTİYORUM"
Ceyda Düvenci’nin “En üst hayalin nedir?” sorusuna Suzan Kardeş, “Aslında ben bunu Belçika'da büyük alanda bütün Avrupa Birliği'ni dahil ederek bütün dünyaya duyurmak istiyorum, global olsun istiyorum. Nobel’e aday gösterirler barış için kim bilir” yanıtını verdi.
"HERKES KENDİ BİLDİĞİNİ YAPSIN"
Suzan Kardeş evde yapılabilecek hıdırellez ritüelllerini şöyle anlattı:
“Yumurtayı kırmızı soğan kabuğu ile haşlarsanız rengi kırmızı olur. Kesemize para koyuyoruz, gül ağacımıza asıyoruz. Herkes kendi bildiğini yapsın diyorum. İçinde mutlaka ısırgan otu olsun. Ateşin üstünden üç kere atlamalısın. Yağmur suyu ile yere değmemiş su ile ellerimizi saçlarımızı yıkayabiliriz.”
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