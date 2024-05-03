Ceyda Düvenci'nin konuğu Suzan Kardeş'ten hıdırellez ritüelleri

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Suzan Kardeş oldu.



Ceyda Düvenci’nin “5 Mayıs’ta Maslak’ta neler olacak?” sorusuna Suzan Kardeş şu yanıtı verdi:

“Özel bir ritüel alanımız var, orası 23:45'te açılacak çünkü hıdırellez 12'de başlıyor, ertesi gün 12'de bitiyor. 5 Mayıs gecesi başlıyor ritüel alanımız açık. Ritüel alanımızda ateşten atlama, salıncakta sallanma, kırmızı yumurtalar, danslar her şey ritüel alanında var. 5 Mayıs’ta Uniq’teyiz, 6 Mayıs’ta Ankara CSO’dayız. Ayta Sözeri, Simge Sağın, Birce Akalay, Olgun Şimşek, Demet Akbağ var. Bir kese veriyorum bunlar bilete dahil. Bu yüzyıllardır aslında bir Türk geleneği. O gece çok özel bir misafir gelecek, Birleşmiş Milletler'in Asya sorumlusu ve kendisi Koreli.”

