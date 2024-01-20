Ceyda Düvenci'nin konuğu Tolga Çevik: Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Tolga Çevik oldu.

Tuna ve Tan adında iki çocuğu olan oyuncu “Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor. Ben en çok evde ünlüyüm, ‘eyvah babam geliyor’ diyorlar” dedi.