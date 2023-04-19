Ceyda Düvenci'nin konuğu Tolga Tekin: Elimde olsa oyunculuk okullarının yarısını kapatırım

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Tolga Tekin oldu. Düvenci “Hayatında hep ani yıkımlar olmuş. Bunu mesleğine karşı nasıl kullandın?” sorusuyla programa başladı.
"BABAMIN ÖLÜMÜ BİZİM İÇİN ÇOK ANİ OLDU"
Tekin “Meslek hayatında saygı ve disiplin meselesine çok fazla takıyorum. Babam mezuniyet oyunuma iki hafta kala vefat etti. Babamın ölümü bizim için çok ani oldu. Ben o sırada dünya tarihinin en zor tiyatro rolünü oynuyordum. Panik ve ani acıyla mezuniyet oyununu çıkartmak zorundaydım. Bir şekilde oyun çıktı ama ne kadar iyi olduğum tartışılır” dedi.
Düvenci “Bir karakteri canlandırmak için seni etkileyen şey ne?” diye sordu. Tekin yanıt olarak “Anti kahraman hikayelerini çok seviyorum. Her insanın karanlık ve aydınlık tarafı olduğuna inanıyorum. 'Kötü adam' rolünün birazcık daha güçlü taraflarını verebilirsen işte o zaman oyuncu olabiliyorsun" ifadelerini kullandı.
"KIRILMA ANI DEDİĞİM BİR AN OLMADI"
Düvenci'nin “Mesleğinde bir kırılma anı oldu mu?” sorusuna ise oyuncu “Moral bozuklukları oldu ama kırılma anı dediğim bir an olmadı" cevabını verdi. Programın sonuna doğru Düvenci “Babanın yanına gidip ona ne söylemek isterdin?” diye sordu. Tekin “Babamı kaybettiğim zamanda babamla aramız bozuktu. Çok ani gidince bir şeyleri söyleyemediğinizi hissediyorsunuz. Keşke mezuniyetimi ve aldığım ödülleri görebilseydi” dedi.
"ELİMDE İMKAN OLSA YARISINI KAPATIRIM"
Tekin, oyunculuk okulları için de bazı açıklamalarda bulundu. Oyuncu, “Elimde imkan olsa, Türkiye’de oyunculuk eğitimi veren okulların yüzde 50’sini kapatırım. Mesleğimiz çok güzel, tapu kadastroda memur değiliz. Onları eğiten, oyunculuk okullarından mezun eden öğretmenler kim ki? Türkiye’de bir sürü oyunculuk eğitimi veren okul var, bu çocuklara yazık değil mi? Sıfır giriyorlar sıfır çıkıyorlar!” dedi.