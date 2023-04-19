Ceyda Düvenci'nin konuğu Tolga Tekin: Elimde olsa oyunculuk okullarının yarısını kapatırım

"BABAMIN ÖLÜMÜ BİZİM İÇİN ÇOK ANİ OLDU"



Tekin “Meslek hayatında saygı ve disiplin meselesine çok fazla takıyorum. Babam mezuniyet oyunuma iki hafta kala vefat etti. Babamın ölümü bizim için çok ani oldu. Ben o sırada dünya tarihinin en zor tiyatro rolünü oynuyordum. Panik ve ani acıyla mezuniyet oyununu çıkartmak zorundaydım. Bir şekilde oyun çıktı ama ne kadar iyi olduğum tartışılır” dedi.

Düvenci “Bir karakteri canlandırmak için seni etkileyen şey ne?” diye sordu. Tekin yanıt olarak “Anti kahraman hikayelerini çok seviyorum. Her insanın karanlık ve aydınlık tarafı olduğuna inanıyorum. 'Kötü adam' rolünün birazcık daha güçlü taraflarını verebilirsen işte o zaman oyuncu olabiliyorsun" ifadelerini kullandı.



"KIRILMA ANI DEDİĞİM BİR AN OLMADI"

Düvenci'nin “Mesleğinde bir kırılma anı oldu mu?” sorusuna ise oyuncu “Moral bozuklukları oldu ama kırılma anı dediğim bir an olmadı" cevabını verdi. Programın sonuna doğru Düvenci “Babanın yanına gidip ona ne söylemek isterdin?” diye sordu. Tekin “Babamı kaybettiğim zamanda babamla aramız bozuktu. Çok ani gidince bir şeyleri söyleyemediğinizi hissediyorsunuz. Keşke mezuniyetimi ve aldığım ödülleri görebilseydi” dedi.