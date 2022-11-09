Ceyda Düvenci'nin konuğu Tülin Şahin: Modeller askeri disiplinde çalışır

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü top model Tülin Şahin oldu. Düvenci “Bu kadar disiplinli olmanda doğduğun yerin etkisi var mı?” diye sorarak programa başladı. Şahin “Doğdumuz yer, karakterimiz, ailemiz bunların hepsinin bir etken olduğunu düşünüyorum. Model olmanın da bir getirisi var çünkü modeller askeri disiplinde çalışır. Modellerin asker gibi çalıştığını görünce şaşırıyorlar” dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK DUYGUSAL BİR PODYUMDU"

Düvenci “Danimarka’da çıktığın ‘Sürdürülebilir Moda’ defilesi hakkında konuşmak ister misin?” diye sordu. Ünlü model, “Benim için çok duygusal bir podyumdu. Konsept ‘Sürdürülebilir Moda’ olduğu için bu şartlar altında üretim yapan bir markadan veya kendi dolabımızdan çok eski bir kıyafet giymemiz istendi. Bursa’da dünyanın ilk vegan ipek sertifikasına sahip bir markadan aldığımız kumaştan tasarımcı Cihan Nacar tarafından tasarlanan bir elbise giydim. Defilede herkes hayran kaldı ve defile bittiğinde Danimarka Meclisi’ndeki herkes bana sarıldı ve ağladı" ifadelerini kullandı.



"ÜRETİM VE TÜKETİMİN BİR DENGESİ OLMASI LAZIM"



Düvenci “Sen sürdürübilirlik ile ne zaman tanıştın?” sorusuna Şahin “Sürdürülebilirlik kavramı hayatımda çok uzun zamandır var. Dolabımdaki en eski kıyafetim 15 yaşında okula giderken giydiğim hırkadır. Mesela duşa girdiğimde suyun ısınmasını beklerken akan suyu kovaya dolduruyorum ve o su ile çiçeklerimi suluyorum. Kızıma da 1 yaşından beri sürdürülebilirliği öğretiyorum. Benim mesleğim kıyafet tanıtmak ve sattırmak ama üretim ve tüketimin bir dengesi olması lazım" cevabını verdi.

Düvenci “Seni programın dışında göremediğimiz zamanlar oluyor. Bazen ortadan kayboluyorsun” dedi. Şahin “İşim yoksa günlerce evden çıkmadığım oluyor. O kadar yoğun çalışıyorum ki sadece eve gidip dinlenmek istediğim zamanlar var” diyerek yanıtladı. Programın sonunda Düvenci’nin defterine Şahin “Bir mum diğer mumu aydınlatarak ışığından hiçbir şey kaybetmez” yazdı.



