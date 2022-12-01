Ceyda Düvenci'nin konuğu Umut Kurt: Evliliğin bu kadar güzel bir şey olduğu neden söylemediniz diye sitem ettim

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu oyuncu Umut Kurt oldu. Düvenci “İyiyim demek yasak, nasılsın?” diye sorarak proramı başlattı. Kurt, “Harikayım. Çok fazla işle uğraştığım ve çok fazla düşündüğüm bir zamandayım. Yakın zamanda evlendim. Evlenen arkadaşlarıma daha önce bana neden evliliğin bu kadar güzel bir şey olduğunu söylemediniz diye sitem ettim. Evlilik çok eğlenceli" dedi.

"HAVA ATACAĞIM ZAMAN BİZİM DE DAĞIMIZ VAR DİYORUM”

Düvenci “Senin dağın varmış bana niye söylemedin?” diyerek esprili bir soru yöneltti. Kurt “Benim büyük dedemin soy ismi dağ. Zamanında kireç taşı işine giriyorlar, altında taş ocağı kuruyorlar ilk bir iki ay çok iyi gidiyor. Üçüncü ay dağda kireç taşı bitiyor ve bizim 50 yıl kiralanmış bir dağımız var. Arada hava atacağım zaman bizim de dağımız var diyorum” dedi.

"PROFESYONEL OLARAK ŞARKI SÖYLEMEK ÇOK ZOR BİR İŞ"



Düvenci “Şarkı söylemeyi çok seviyorsun. Senin için müzik ayrı bir tutku mu?” diye sordu. Kurt “Müzik bizim ailede yaygındır. Bana şarkı söylememiz veya enstrüman çalmamız çok normal geliyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum çünkü çok keyif alıyorum. Profesyonel olarak şarkı söylemek çok zor bir iş” dedi.



FİLM PROJELERİ

Düvenci “Bir film projesi var mı yakın zamanda?” diye sordu. Kurt “Zeki Demirkubuz ile bir film ve Orkun Yöntem’in çektiği uzun metrajlı başka bir film çektik. Üç tane de kısa film çektik. “12 Saat” adında çektiğimiz kısa film dünyada ödüller aldı" dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Kurt, “Bir kalbe dokunmanın en kısa yolu, Ceyda seninle arkadaş olmak. Canım...” yazdı

