Ceyda Düvenci'nin konuğu Yüce Zerey: Yaramı kapatmak için yazmaya başladım

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu akademisyen ve yazar Yüce Zerey oldu. Düvenci, Zerey’e onun için mükemmel kelimesinin tanımını sorarak programa başladı. Zerey “Bana iyi gelen bir hayatı yaşamak benim mükemmelimdir. Mükemmel olabilmeniz için eksikliklerinizi kabul etmeniz gerekiyor” dedi.

"YARAMI KAPATMAK İÇİN YAZMAYA BAŞLADIM"



Düvenci “Başarılı bir kariyerin zirvesindeyken 40 yaşında eşiniz ve çocuğunuz ile birlikte memleketiniz olan Bursa'ya geri dönüyorsunuz. Bu süreçte neden ve nasıl kitap yazıyorsunuz?” diye sordu. Zerey “Benim çocukluktan beri derdim okumak ve anlamaktı. Hayat sizi bir çarkın içine alıyor ve sürekli başarılı olmanızı istiyor. İşimi çok severek yaptım ama bir yaram vardı. Ben o yaramı kapatmak için yazmaya başladım” dedi.

Düvenci, Zerey’e kitapları hakkında sorular sordu. Zerey “İlk kitabım ‘The Profesyonel’ profesyonel hayatın ilüzyonlarını hiciv eden bir kitaptı. İkinci olarak ‘Fabrika Ayarlarına Dön Gel’ kitabı ise özüne dönüş ile alakalıydı. ‘Mima’ distopik bir romandı. İstifa ettiğim zamana denk gelen kitabım ‘İstila’, bambaşka bir kitap oldu” diyerek kitaplarından bahsetti.





Konu iş hayatına geldiğinde Düvenci “Ben kendi istediğim işi yaptığım zaman daha çok para kazanıyorum” dedi. Zerey “Senin rengin vazgeçip o tutkunun peşine gittiğinde ortaya çıkıyor” diyerek severek yaptığımız işlerde daha başarılı olduğumuzu belirtti.



Programın sonunda Zerey, Düvenci’nin defterine “Hayatta nefes almayı bilen güzel bir insanla tanış olmanın, nefesinin keyfi için teşekkür ederim” yazdı.

