Ceyda Düvenci'nin konuğu Akasya Asıltürkmen: Keşke bu ülkedeki herkes terapi alabilse

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu oyuncu Akasya Asıltürkmen oldu. Düvenci ve Asıltürkmen, konservatuar döneminden beri arkadaş olduklarından bahsederek programa giriş yaptılar.

Asıltürkmen “27 yaşında çok hasar aldığım bir trafik kazası geçirdim ve 2 ay gibi bir sürede toparladım. Ölümden dönen insanların çoğunda müthiş bir aydınlanma oluyor. İkinci kez yaşamanın iştahı geliyor” dedi. Düvenci, ünlü oyuncuya “Dayın da trafik kazasında ölmüş, annen baban boşanmış, anneannen evlenmiş, 2 defa taşınmışsınız ve bunların hepsi birer travma o yaş aralığında. Baban yaşamıyor şuan değil mi?” sorusunu yöneltti.

Asıltürkmen “5 yaşından 27 yaşına kadar babam ile iletişimimiz olmadı. Babam ile 70 yaşında tekrar ilişki kurmak zorunda kaldık ve onun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım derken öldü ve ölmesi beni rahatlattı” dedi. Oyuncu, “Keşke bu ülkedeki herkes terapi alabilse. En çok parayı eğitime, spora ve sağlığa harcanıyor” diyerek ekledi.

"KONSERVATUAR MEZUNU TESCİLLİ BİR OYUNCUYUM

Düvenci, Asıltürkmen’e “Tiyatrolarda, dizilerde oynadın, şimdi ne yapıyorsun?” sorusunu yöneltti. “10 senedir dizilerde oynamıyorum. Konuşamayan insanlara senaryo gidiyor bana audition veriliyor. Ben konservatuar mezunu tescilli bir oyuncuyum. Tiyatroya devam ediyorum. Zannedildiği gibi tiyatro, para kazanılmayan bir iş değil , kaşeleri gayet yüksek” dedi.



"İKNA EVLİLİĞİ YAPTIM"

Düvenci, “Bir aşk evliliği yaptın ve bir kızın oldu. Daha sonra yollarınız ayrıldı. Nasılsınız şimdi kızınla ?” sorusuyla Asıltürkmen’in hayatının nasıl devam ettiğini merak etti. Oyuncu, “Serdar çok akıllıdır. Hayatımın onunla birleşeceğini hissettim ve ikna evliliği yaptım” dedi.



Bu keyifli sohbetin sonunda Asıltürkmen, Düvenci’nin defterine “Hayat başımıza gelen olaylardan değil, onlara verdiğimiz tepkilerden ibarettir.” yazdı.

