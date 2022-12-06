Ceyda Düvenci'nin konuğu astrolog Şebnem Ekşib'den Aralık ayı burç yorumları

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu astrolog Şebnem Ekşib oldu. Düvenci “Vedik astroloji nedir?” diyerek programa başladı. Ekşib “Şu an dünyada uygulanan iki astroloji türü vardır. Biri doğu astrolojisi olarak bildiğimiz asıl adı “JYOTİ̇SH” olan vedik astrolojidir. Vedik astrolojisinde astronomik okumalar yapaken yıldızları esas alırız. Diğeri ise mezopotamya kaynaklı batı astrolojisidir. Mezopotamya kaynaklı olduğu için tarım esaslıdır ve mevsimler üzerinden astronomik okumalar yapılır” diyerek açıkladı.



"KADERSEL DÖNGÜLERİN HIZLI GERÇEKLEŞECEK"

Düvenci “Bildiğimiz üzere 8 aralıkta çok kuvvetli bir dolunay var. Bizde ne gibi bir etki yaratıcaktır?” diye sordu. Ekşib “Kişisel hayatlarımızda kendimizi kontrol etme anlamında zorlanabilir, aşırı tepkiler gösterebiliriz. Beklenmedik şeylerin olması ve başarıyı yakalayabilme ihtimali çok yüksek bir dönemdir. Kadersel döngülerin hızlı gerçekleşeceği bir ay geçireceğiz” dedi.

ARALIK BURÇ YORUMLARI

Düvenci “Aralık ayında burçları neler bekliyor?” diye sordu. Ekşib “Güneş burcunuz genel hayat etkinizdir. Sizi temsil eden, kişiliğinizi ve fiziksel özelliklerinizi gösteren aslında yükseleninizdir.” dedi ve burçlara özel yorumlarda bulundu;



Koç burçlarını aralık ayında yeni fırsatlar bekliyor olacak. Aşk ve ilişklerinde şanslı bir döneme gireceklerdir.

Boğalar ise uzun süredir bekledikleri konularda çok büyük bir çıkış yapabilme potansiyeli kazanacaklardır.



İkizler burçları ise yeni sözleşmeleri veya iş tekliflerini değerlendireceği bir ay geçirecekler.



Yengeç burcuna bakıldığında aralık ayında kişisel alanlarında son derece aktif olacaklar. Birdenbire yeni bir çevreye girebilirler ve şanslı oldukları bir dönem geçirebilirler.



Aslan burçlarında gayrimenkul, ev, araba gibi konularda güzel gelişmeler söz konusu olacaktır.



Başaklar ise girişimleriyle ilgili konularda güzel fırsatlar yakaladıkları bir dönemde olacaklar.



Terazi burçları aşk ve ilişkilerde şanslı bir dönemdeler. Gayrimenkul alanlarına şanslı oldukları bir dönem olacaktır.



Akrep burçlarında ise güçlerini arttırdıkları bir döneme giriş yapıyorlar. Kinden, öfkeden uzak durmaları gerekiyor. Parasal anlamda ayın ikinci yarısı şansları daha yüksek olacaktır.



Yaylar ise ayın şanslısı diyebiliriz. Yeni iş, yeni aşklar gibi güzel fırsatlar onları bekliyor olacaktır.



Oğlak burçlarında ise taşınma durumu söz konusu olabilir. Kariyer ve iş ile ilgili de değişimleri mevcuttur.



Kovalar için ise hayat amaçlarını yeniden gözden geçirecekleri bir süreç olacaktır. Sosyal çevreden destek alacakları ve fırsatları yakalayacakları bir ay olacaktır.



Balık burçlarının kariyer ve iş ile ilgili çok güzel sonuç alma potansiyelleri var. Öfkeli hareket etmeden, kararlı bir şekilde harfeket etmeleri gerekecektir.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Ekşib “Bu hayatta iki önemli gün vardır. Birincisi doğduğumuz gündür. Diğeri neden doğduğumuzu anladığımız gündür...” yazdı.



