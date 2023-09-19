Ceyda Düvenci'nin konuğu Bülent Emrah Parlak: Kızım hayatımın dönüm noktası oldu

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında Oyuncu Bülent Emrah Parlak’ı konuk etti. Düvenci, Parlak’a gençliğinin nasıl geçtiğini sordu.
Parlak: “Mahalle kültürüyle büyüdüm. Onun da çok büyük faydasını gördüm. Okumayla biraz aram iyiydi ama bir başkaldırıyla da aram iyiydi. Onların ikisi yan yana gelince benim hayatımı harmanlayan şey o oldu. Sonrasında oyunculuk meselesi girdi hayatıma…” dedi.
"KIZIM HAYATA BAMBAŞKA BAKMAMA SEBEP OLDU"
Baba olduktan sonra hayatında neler değiştiğini anlatırken Parlak: “Kızım benim hayatımın dönüm noktası oldu. Beni birçok şeyde yumuşattı birçok şeyde hayata bambaşka bakmama sebep oldu. Beni eğitiyor birçok noktada” dedi.
Parlak, Bülent Bey’in Hikayesi adlı tiyatro oyununun konusundan bahsedip seyircilerine bir sürpriz yaparak yeni bir kadın-erkek oyunu yazdığını, Elit Andaç Çam ile birlikte ekim ayında sahne için hazırlandığını dile getirdi.
Programın bitişine doğru Parlak bu sene stand-up yapacağını espirili bir şekilde açıkladı.
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