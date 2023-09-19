Ceyda Düvenci'nin konuğu Bülent Emrah Parlak: Kızım hayatımın dönüm noktası oldu

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında Oyuncu Bülent Emrah Parlak’ı konuk etti. Düvenci, Parlak’a gençliğinin nasıl geçtiğini sordu.



Parlak: “Mahalle kültürüyle büyüdüm. Onun da çok büyük faydasını gördüm. Okumayla biraz aram iyiydi ama bir başkaldırıyla da aram iyiydi. Onların ikisi yan yana gelince benim hayatımı harmanlayan şey o oldu. Sonrasında oyunculuk meselesi girdi hayatıma…” dedi.



"KIZIM HAYATA BAMBAŞKA BAKMAMA SEBEP OLDU"

Baba olduktan sonra hayatında neler değiştiğini anlatırken Parlak: “Kızım benim hayatımın dönüm noktası oldu. Beni birçok şeyde yumuşattı birçok şeyde hayata bambaşka bakmama sebep oldu. Beni eğitiyor birçok noktada” dedi.

