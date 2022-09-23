Ceyda Düvenci'nin konuğu Cüneyt Asan: Çocukluğumu yaşayamadım

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında Cüneyt Asan 'ı konuk etti. Asan hayat hikayesine dair merak edilenleri Düvenci ve seyircilerle paylaştı. Programa oldukça enerjik başlayan Düvenci , Asan’dan ilk olarak çocukluğunu anlatmasını istedi. Asan, çocukluğuna dair anılarını paylaşırken babasından “Biz köyde yaşardık. Benim babam dünyanın en güzel insanıydı. Hala babam gibi bir adam daha olmadığını düşünüyorum" sözleriyle bahsetti.

Asan , "Et yemiyorken kasapta çırak olmaya karar verdim, kendi hayatımı kendim kurdum. Çocuklarıma da aynı şekilde istedikleri ve mutlu olacakları şeyleri yapmalarını söylerim. İstek ve azim çok önemlidir” dedi. Geçmişinden örnekler veren Asan “Ben bakış açımı, hayatımı ve felsefemi sokaktan aldım” diyerek ekledi.

"KASAPLARA KIZ VERMEZLERDİ"

Mesleğiyle ilgili konuşan Asan “Kasaplara kız vermezlerdi, bu benim sayemde değişti” dedi. Aile ilişkilerine verdiği önemi vurgulayan Asan “Annem ve babam çocukluğumdan beri benimle gurur duydular. Hayallerimin peşinden gittiğim için hep yanımda oldular, ben de kazancımla onlara yardım ettim” ifadelerini kullandı.



İlerleyen dakikalarda Düvenci, konuşmayı çok seven ve zamanın her dakikasını değerlendirmek gerektiğini düşünen Asan ile birlikte, Bambaşka Sohbetler’in önceki bölümlerinde Sinan Canan’dan öğrendiği “durmak” yöntemini denedi.

"ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM"



Programın sonunda Asan, bitmeyen enerjisinin sebebini “Çocukluğumu yaşayamadım, o yüzden şimdi yaşıyorum” cümlesiyle açıkladı.



Düvenci’nin defterine ise “İnanmak, sevmek, çalışmak... Bunların yanına sağlığı da ekleyin. Emek, hak olarak geri gelir“ yazdı.

