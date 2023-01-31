Ceyda Düvenci'nin konuğu Fadik Sevin Atasoy: Amerika’da ilk Türk Tiyatrosunu kurduk

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy oldu. Düvenci “Çok kıymetli bir ailede büyüdün. Hikayen nasıl başladı?” diye sordu.

"HİKAYEM KOZMİK BİR ŞAKAYLA BAŞLIYOR"



Atasoy “Benim hikayem 1 Ekim’de kozmik bir şakayla başlıyor. Doğduğum gün babam devlet tiyatrosunun perdelerini açıyor, aynı esnada annem doğumhanede beni kucağına alıyor. Babam sahnedeyken rol arkadaşı bir kızı olduğunun müjdesini veriyor. Ben doğmadan önce yazdığı “Fadik Kız” oyunundan ötürü ise ismimi Fadik koyuyor. Yedi yaşındayken annem ile babam ayrılıyorlar ama ikisi de birbirileri hakkında hiç kötü bahsetmediler, aksine ne kadar iyi sanatçı olduklarını anlatırlardı” dedi.



"AMERİKA’DA İLK TÜRK TİYATROSUNU KURDUK"

Düvenci, Atasoy’a Amerika yolculuğunun nasıl başladığını sordu. Atasoy “Babam beni Amerika’ya Broadway’de Türk Müzikalinde oynamam için götürdü. Babam ile birlikte Amerika’da ilk Türk Tiyatrosunu kurduk. Bir süre sonra Los Angeles’da oyunculuk bursu kazandım fakat kalacak yerim ve yeterli param olmadığı için Türkiye’ye dönmeyi düşünürken yakın arkadaşım Kenan Doğulu sayesinde orada kalarak okulu bitirdim. Amerika’da özel yetenek statüsünden sinema elçisi olarak atandım. Sonrasında Amerika’da kendi şirketimi kurup yaşamaya devam ettim. Tek kişilik müzikalimi İngilizce yazıp, Los Angeles’te prömiyerini yaptım” diyerek Amerika macerasını anlattı.



"BABAMLA HİÇ KAVGA ETMEZDİK"

Düvenci, Atasoy’a babasıyla olan ilişkisini sordu. Atasoy “Babamla çok farklı ve bir o kadar da aynıyız. Gençliğimde annemle tartışmalarımız çok olurdu ama babamla hiç kavga etmezdik. Günlük konuları hiç konuşmaz felsefe ve sanat bahsederdik. Babam düşünsel yoldaşımdı. Boşandıktan sonra babamı neredeyse 10 sene görmedim ama ona hiç kızmadım. Sonrasında ikimiz de o açığı kapatmak için çok şey yaptık” diyerek babası ile ilişkisini özetledi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine Atasoy “Tüm yollarının aşka çıkmasını diliyorum, sevgilerimle...” yazdı.