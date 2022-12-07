Ceyda Düvenci'nin konuğu Murat Evgin: Babamla bizi ayıran müzikti, birleştiren de müzik oldu

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu söz yazarı ve besteci Murat Evgin oldu. Düvenci “Önce güzel bir şarkı ile açılış yapalım. Bize ne seslendirmek istersin?” diye sordu. Evgin “Son bir sene içerisinde 5 tane şarkı çıkarttım. 10 Kasım’da Atatürk için öğrencilerimle yazdığım “Şeref Sözüm” şarkısı ile başladı. Geçen sene sevgililer gününde ‘Seninle Yıllanmak İstiyorum’ isimli şarkımı çıkarttım" dedi ve şarkısını seslendirmeye başladı.

"ÇOK MÜZİK DİNLERSEN BESTE YAPABİLİRSİN"

Şarkı için teşekkür ettikten sonra Düvenci “Bir saat içinde beste yazabildiğin doğru mu? Herhangi bir okul, kurum, dizi, film veya sanatçı için yapımcılar sana gelip hikayelerini ve ne istediklerini sana söylediklerinde ona ait besteyi çıkartma süren bir saat diye duyduk” dedi. Evgin “Bir günde yapmak zorunda olduğum işlerim oluyor. Nasıl bu kadar birbirinden farklı yelpazesi geniş besteler yaptığımı soruyorlar. Ben konservatuar okumadım. Evde çok geniş bir yelpazede müzik dinlerdim. Çok müzik dinlersen beste yapabilirsin” dedi.



"BAŞTA BİZİ AYIRAN MÜZİKTİ, BİRLEŞTİREN DE MÜZİK OLDU"

Düvenci “Annenle mi iletişimin daha iyi yoksa babanla mı?” diye sordu. Evgin “Çocukluğumda annem ile iletişimim daha iyiydi. Çünkü 8 yaşına kadar babamla ortak bir anımız yoktu. Babam o yıllarda pazartesi günü hariç her gün yoğun bir şekilde çalışıyordu. Başka ünlü çocukları ile konuştuğum zaman anladım ki herkesin böyle bir hikayesi var. Babamın çok güzel bir lafı vardır; Başta bizi ayıran müzikti. Birleştiren de müzik oldu” dedi.



Düvenci “Dijital bir platformda dünya çapında yayınlanan bir dizide müzikleri yapan ilk türk bestecisin” diyerek Evgin’den bu başarısı hakkında konuşmasını istedi. Evgin “Dijital platformun Amerika ayağı ile çalışan ilk türk bestecisi oldum. Bunlar çok magazinsel şeyler olmadığı için pek akılda kalmıyor” dedi.

"İYİ Kİ DİZİLER VAR YOKSA BEN ARTIK YAZAMAM"



Düvenci “Dizilere yazdıkların dışında içinden gelen şarkı sözleri genelde nasıl oluyor?” sorusunu yöneltti. Evgin “İlk albümlerimde ayrılığı çok anlatmışım. Üzgün konular size bir şeyler yazdırıyor. Dizilerden gelen hikayeler veya senaryolardan çok ilham aldığımı hissettim. İyi ki diziler var yoksa ben artık yazamam” diye yanıtladı.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Evgin “Eski dost Ceydacım, senin programında olmak harika. Güler yüzlü halinle günümü aydınlattın...” yazdı

