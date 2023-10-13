Ceyda Düvenci'nin konuğu Onur Büyüktopçu ve Burcu Binici oldu

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında Onur Büyüktopçu ve Burcu Binici’yi konuk etti. Düvenci “Freud’un İnsanları’nı konuşmak istiyorum. Oyunu merak ediyorum, nasıl bir araya geldiniz? Fikir nereden doğdu?” diye sordu. Binici “Oyunu Barbaros Uzunöner yazdı. İlk teklif Onur’a gidiyor sonra partner arayışına gidiliyor. Ben başka bir oyunla anlaşmıştım ama gece senaryoyu okudum ‘Benim bu oyunda olmam lazım’ dedim ve işin içine girdim. Freud’un İnsanları, 2 kişilik ve tek perde bir oyun" cevabını verdi.
Büyüktopçu, Freud’un kuramlarından ve tiyatronun içeriğinden bahsederken “Evrimini tamamlayamamış bir kadın ile erkeği anlatıyoruz” açıklamasını yaptı.Düvenci Onur Büyüktopçu’ya “Tiyatro izleyicisi olmakla ilgili ne düşünüyorsun?” diye sordu.
"TİYATRO İZLEYİCİSİ OLMAK BİR KÜLTÜR"
Büyüktopçu, Düvenci’nin sorusuna “Tiyatro izleyicisi bambaşka bir boyut gibi geliyor bana. İyi bir tiyatro izleyicisi değilim. Tiyatro izleyicisi olmak bir kültür" cevabını verdi. Düvenci'nin “Halk oyunu öğretmeniymişsin, günümüzde eskisi kadar önde tutulmuyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?” sorusuna Binici “Halk oyunları, zorunlu ders olarak okutulmalı" cevabını verdi.
Binici, ailesinin halk oyunu oynamasına karşı çıktığı için “Ailemden gizli zeybek oynadım" açıklamasını yaptı. Binici günümüz ilişkilerinden bahsederken “Anneler sevgiyi öğretirse şiddet yok olur" ifadelerine yer verdi.
Düvenci, “Biz günümüzde birçok şeyi okuyup öğrenebiliyoruz fakat uygulamaya gelince sıkıntı yaşıyoruz. Sen neler yapıyorsun?” sorusunu Burcu Binici’ye yöneltti. Binici "Kırgınlıklarımı gidermek için terapi görüyorum" açıklamasını yaptı.
Onur Büyüktopçu sonsuz sevgiyle yaklaşmak hakkında “Freni tutmayan kamyon gibiyiz” ifadelerini kullandı. Kavanozdan çektiği "Risk aldığın konular ile ilgili aldığın riski az bulduğun oldu mu?" sorusuna Binici'nin cevabı “Çok risk aldığım için azı hesaplayamadım hiç" oldu. Onur Büyüktopçu'ya kavanozdan çıkan soru ise "Neden oradan o gün gittin? Gittiğin yer neresiydi?" oldu. Ünlü oyuncunun soruya cevabı “Aidiyet hissetmediğimde gitmeyi tercih ettim" oldu.
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