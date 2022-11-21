Ceyda Düvenci'nin konuğu oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu: Oyunculuktan başka bir meslek düşünemezdim

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu oldu. Düvenci “Çok küçük yaşlarınızda babanız sayesinde oyunculuğa yönelmişsiniz” diyerek kariyerinde ailenin etkisini sordu.

"ANNEM VE BABAM HEP DESTEKLEDİ"

Kasapbaşoğlu “Babam gençliğinde sanatçı olamadığı için ileride çocuğum olursa sanatçı yetiştireceğim demiş. İyi ki sanatçı olmamda katkı sağlamış. Bundan başka bir meslek düşünemezdim. Annem ve babam hep destekledi. Ailenin çocuğun mesleğine destek olması çok önemli. 9 yaşında Suna Pekuysal ile başrol oynuyordum ve babam neredeyse tüm oyunu ezberlemişti” dedi.

Düvenci “Siz oyunculuğu nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce nankör bir meslek midir?” diye sordu. Kasapbaşoğlu, “Tüm oyuncuların durgunluk dönemi vardır. Benim de durgunluk zamanlarım oldu. Tiyatro ve seslendiremeye hiç ara vermedim o yüzden dizide veya tiyatroda rol almamam beni etkilemedi” dedi.



Düvenci “İyi ki bu meslekteyim dedirten bir anınız var mı?” sorusunu yöneltti. Kasapbaşoğlu “1974 senesinde “Besleme” diye bir tiyatro oyununda oynadım. Tiyatro zamanı başrolü kim oynayacak diye herkes birbirine soruyordu. Oyuncu listesi asıldığında besleme Sultan’ı benim oynayacağımı gördüm. Tiyatronun tek başrolü bendim ve oyun zamanı gişenin önünde uzun bir kuyruk gördüğümde çok gurulanmıştım” dedi.

Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Kasapbaşoğlu “Güzel meslektaşım, seninle sohbet doyulmazdı...” yazdı.

