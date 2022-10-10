Ceyda Düvenci'nin konuğu Prof. Dr. Ahmet Türkçapar: Obezitede Türk kadınları Avrupa’da birinci sırada

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, obezite hakkında merak edilenleri Ceyda Düvenci ile paylaştı.

Ceyda Düvenci'nin konuğu Prof. Dr. Ahmet Türkçapar: Obezitede Türk kadınları Avrupa’da birinci sırada

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Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu Prof. Dr. Ahmet Türkçapar oldu. “Bariatri” kelimesinin anlamını açıklayarak konuşmasına başlayan Türkçapar “Obezitede Türk Kadınları Avrupa’da birinci, erkekler ikinci oldu” dedi.

Ceyda Düvenci'nin konuğu Prof. Dr. Ahmet Türkçapar: Obezitede Türk kadınları Avrupa’da birinci sırada - 1

"OBEZİTE KÜÇÜMSENMEMELİ"

Obezitenin sebeplerini ve nelere rol açtığını anlatırken Türkçapar “Kilo almanın veya vermenin bizim elimizde olduğu zannediliyor” dedi ve obezitenin kökenine dair bilgiler paylaştı. Ayrıca Türkçapar “Tereyağı, un ve çikolataya kimse dayanamıyor. Koronavirüs ölümleri de en çok obezite yüzünden oldu” cümlesiyle obezitenin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı. Türkçapar, “Obezitede ameliyat olurum kurtulurum anlayışı çok yanlış” diyerek ekledi.

Bambaşka Sohbetler’in bu bölümünde sağlıklı yaşamın ve sporun önemi ve diyet yaparken dikkat etmemiz gerekenler hakkında konuşuldu. Programın sonunda Türkçapar, Düvenci’nin defterine “ Yaşamak için yeme sanatını öğrenebilmek adına, teşekkürler…” yazdı.

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