Ceyda Düvenci'nin konuğu psikolog Dr. Feyza Bayraktar: Ekran karşısında yemek yendiğinde vücut açlık tokluk sinyallerini duymamaya başlıyor

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu psikolog Dr. Feyza Bayraktar’ı oldu. Düvenci “Yeme bozukluğu nedir?” diye sorarak programa başladı.



Bayraktar “Kökeni psikolojik sebeplere dayanan yeme davranışlarındaki problemlere yeme bozukluğu denir. Sanıldığı gibi sağlıksız beslenmenin yanı sıra çok sağlıklı beslenmek de yeme bozukluğuna sebebiyettir. Burada önemli olan hayatınızı ne kadar engellediği ile alakalıdır” diyerek cevapladı.

Düvenci “Yedikten sonra istifra etmek kilo verdirir mi?” diyerek blumia nervoza hastalığına dair sorular sordu. Bayraktar “İstifra etmenin zayıflatacağına dair yanlış bir algı var. Sindirim ağızda başlar ve aldığımız kalorilerin yarısından fazlası vücudumuzda kalır. Bu sebeple blumia nervoza hastası olan kişiler zamanla kilo almaya başlar” diye açıkladı.

“DUYGUSAL YEME BOZUKLUĞU NEDİR?”

Bayraktar “Kilo almaya sebep olan psikolojik etkenlerden birincisi yeme bozukluklarıdır. Kişinin gece yemek yeme bozukluğu olabilir. Tekrarlayan bir şekilde gece uykusundan uyanıp günlük kalori alımının yarısından fazlasını alıyorsa, gece yemek yeme bozukluğu olabilir” diye ekledi. Düvenci “Duygusal yeme bozukluğu nedir?” diye sordu. Bayraktar, “Duygusal yeme tam olarak yeme bozukluğu olarak tanımlanmıyor. Duygu duruma bağlı bozuk yeme davranışı olarak adlandırıyoruz” dedi.



Düvenci“Çocuklarına çizgi film izlerken yemek yediren ebeveynler var. Bunu öğrenerek büyüdüğümüz için psikolojik bir bozukluktan bahsedebilir miyiz?” diye sordu. Bayraktar “Ekran karşısında yemek yediğimiz zaman vücudun açlık tokluk sinyallerini duymamaya başlıyoruz. Ekran karşısında yemek yiyerek büyüyen çocuklar tokluk sinyallerini duymadıkları için ilerleyen zamanlarda gereğinden fazla yemek yiyen bireyler olabiliyorlar” diye cevapladı.



Programın devamında ise Bayraktar “Ülkemizde samimiyet ve sınırsızlık birbirine karıştırılıyor. İnsanların beden şekli ve kilosu ile ilgili yorum yapmayın. Gün içinde nasıl görünmemiz gerektiğine dair sosyal medyadan üç bin tane mesaj alıyoruz” dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Bayraktar “Motive olmayı bekleme, yap. Motivasyon sonra gelir” yazdı.

