Ceyda Düvenci'nin konuğu Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu oldu

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu seyahat yazarı ve rehber Saffet Emre Tonguç ve yazar Serda Büyükkoyuncu oldu. Düvenci, konuklarına son seyahat ettikleri yeri sorarak programa başladı.

"TURİST OLMANIN VE GEZMENİN TÜRLERİ VAR MIDIR?"

Tonguç “Marmaris’te zeytin hasatı turundan sonra Göçek’te sadece denizden bağlantısı olan cennet gibi bir yerdeydik. Ayağımızın tozuyla buraya geldik” dedi. Düvenci “Turist olmanın ve gezmenin türleri var mıdır?” diye sordu. Büyükkoyuncu “Çok yer gezmek istiyorsanız gezeceğiniz yer başına ayırdığınız maliyeti düşük tutmanız gerekiyor. Seyahatiniz sırasında yemek bütçenizi ayarlamanız halinde restoran için ayıracağınız parayı başka bir şehirde gezmeye ayırabilirsiniz. Bir şehir için ayıracağınız parayı doğru yönettebilirseniz beş şehir gezebilirsiniz. Rafine bir tatil yapıcağım derseniz geri kalan bütün şehirlere elveda dersiniz” dedi.





Tonguç “Yakın coğrafyalarda ucuz yerler var. Pasaporta gerek olmadan Rize’den Gürcistan’a arabayla geçebiliyorsun. Böyle düşük maliyetli ve pasaport gerektirmeyen ülkeler var” dedi. Düvenci: “Gürcistana gidersem beni neler karşılar?” diye sordu. Tonguç “Karadeniz coğrafyasındaki en güzel ülkelerden bir tanesi Gürcistan’dır. Şehir mimarisi ve yemekleri çok güzeldir. Doğayı seviyorsanız yürüyüşleri keyiflidir, kayak yapabilirsiniz” dedi.

“193 ÜLKEDEN 141’İNE GİTTİM"

Programın devamında Tonguç “Ntv’de yayınlanan ‘Ayrıcalıklı Rotalar’ isimli programımız için Kırgızistan’a gittik. Orta asya kökenli bir milletiz ve bize benzeyen insanlarla karşılaştık. Süprizlerle dolu müthiş bir ülkeydi” dedi. Düvenci “Gezmediğiniz ülke var mı?” diye sordu. Tonguç “193 ülkeden 141’ine gittim. Diğer ülkelere gitmememin sebebi ulaşım sıkıntısının yani sıra sağlık ve güvenlik açısındandı” dedi.



Büyükkoyuncu “100 – 120 ülke gezdim. Programımızı yaparken de en sevdiğimiz ya da merak ettiğimiz yerleri rotamıza alıyoruz” diye ekledi. Programın sonunda Düvenci’nin defterine Büyükkoyuncu “Sevgili Ceyda, nezaket, zerafet, eğlence, neşe ve seyahat programı yaptığımız unutulmaz bir program oldu. Keyifli yolculuklarda bir araya gelmek üzere...” ve Tonguç “Gezmek yaşamaktır” yazdı.

