Ceyda Düvenci'nin konuğu sanatçı Jehan Barbur: Dürüst davranmaya başladığında bir şekilde dışlanıyorsun

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu sanatçı Jehan Barbur oldu. Düvenci Barbur’a “Çoğu zaman duygularımızı sahte mi yaşıyoruz?" diye sordu. Barbur “Mecburiyetlerim kalmadığından, sıkılmış olabilirim. Belki kendimi yalnızlaştırıyor olmamın sebebi, kendi söylediğim yalanlardan da tiksinmiş olmam. Bazen 'Çok mutluyum, şahaneyim' demek bile yalan olabiliyor. Dürüst ve hakiki davranmaya başladığında bir şekilde dışlanıyorsun” dedi.



"GENELDE SÖZ VE MÜZİK BİR ANDA GELİR"

Düvenci “İnsanlar duymak istediklerini duyamayınca, karşısındaki kişiyi dost olarak görmemeye başlıyor” diyerek Barbur’un sözlerine katıldı. Barbur’un şarkı söylemesi ardından çok duygulanan Düvenci “Şarkı sözü yazarken, sözler aklında kendiliğinden mi beliriyor yoksa bir kenara yazmaya mı başlıyorsun?” diye sordu. Barbur “Genelde söz ve müzik bir anda gelir. Her şarkı bir hikayeden sonra giydiriyor kendini” diye açıkladı.



"SEVİLME ŞEKLİMDEN ÇOK MEMNUNUM"



Düvenci “Seni sevenler yeterince seni onurlandırıyor mu?” diye sordu. Barbur “Sevilme şeklimden çok memnunum” dedi. Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Barbur “Dur durak bilmez bu gönlüm. Sonunda kendini bile yıpratır...” yazdı.

