Ceyda Düvenci'nin konuğu Serhat Yabancı: Bir kadın erkeğin sevmesini sever

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu yazar Serhat Yabancı oldu. Günün konusunun “ Aşk ” olduğunu söyleyerek programa giriş yapan Düvenci, konuğunu heyecanla stüdyoya davet etti.

Kısaca hayatından bahseden Yabancı “Ailemde herkes okudu ve kendi branşında uzmanlaştı” dedi. Konu ilişkilere geldiğinde ise “İlişki dediğimizde sadece kadınların dünyasıymış gibi algılanıyor. Halbuki birlikte ilerlenmeli” dedi. Yabancı “İlişkilerde erkek başlatan, kadın karar verip sürdürendir. Bir kadın, erkeğin sevmesini sever ve onunla mutlu olacağını bildiğinde kapılarını açmaya başlar” diyerek ekledi.

'AŞK İLE SEVGİ ARASINDA FARK VAR'



Düvenci “Bülent ile olan ilişkimde onun istikrarı bana güven verdi. Ben kocama 9 yıldır çok aşığım, bu gün geçtikçe de büyüyor” diyerek Yabancı'nın görüşlerine katıldığını ifade etti. Yabancı, “Aşk ile sevgi arasındaki fark; Sevgi tanıdıkça gelişir, Aşk tanımadan da gelişir” şeklinde tanımladı.



Programın sonunda Yabancı, Düvenci’nin defterine :“Kendin olduğun yer, doğru yerdir. Orayı ve kişileri her zaman sev. Değerli olman için asla özel bir nedene ihtiyacın yok” yazdı.