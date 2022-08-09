Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler NTV'de

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler', 15 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 19.00’da NTV'de.

'Bambaşka Sohbetler, günün getirdikleri ve günün geride bıraktıkları, hızla akıp giden gündemin hengamesinden ayrılmadan, bizi meşgul eden meselelere ayna tutan bir program.



Bu arada programda can dostlar da unutulmadı. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve sıcak bir yuva bulması için yardımcı olacak çünkü dünya yalnız bizim değil.



Bambaşka Sohbetler hafta içi her gün 19.00’da