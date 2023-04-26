Ceyda Düvenci'ye konuk olan Anjelika Akbar: Hangi yörenin yemeğini yapıyorsam o yörenin müziği kafamın içinde çalıyor

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında besteci ve piyanist Anjelika Akbar’ı konuk etti.



Düvenci'nin “Rüyalarla ilişkinizi merak ediyorum. Rüyaların size kılavuz olduğunu anlatmışsınız" sözleri üzerine Anjelika Akbar şunları söyledi:

“Rüya diye bir şey yok. İnsanların rüya olarak adlandırdığı olgu bizim o kelimeye yüklediğimiz anlamdan çok daha geniştir. Biz bu bedenden ibaret değiliz ve uyumadığımız zaman göremediğimiz çok alan var. Ben çok küçükken hiçbir bilgiye sahip olmadığım zamanlarda beni uyumaya gönderdiklerinde ben uyanmaya gidiyorum derdim. Burasının rüya, uykunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Her şey enerjiye çıkıyor. Ben bunu geçen sene yazdığım Her İnsan Bir Bestedir kitabında ayrıntılı bir şekilde anlattım.”



Akbar, son kitabı “Kafe Anjelika - Ne Müziksiz Ne Yemeksiz”i anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Ailem çok güzel yemekler yapardı. Bana kimse yemek yapmayı öğretmedi çünkü küçüklüğümden beri önümde ne yapılıyorsa hafızama kaydederdim. İlk pastamı beş yaşındayken yapmıştım. Hangi yörenin yemeğini yapıyorsam o yörenin müziği kafamın içinde çalıyor. Annem de müzisyen olduğu için, o da benimle aynı şeyleri yaşıyormuş. Sevdiğimiz ve sürekli yaptığımız yemekler için kitap yazdım ve her bir yemeği hazırlarken kafamın içinde duyduğum müziği kare kodu ile sayfaya ekledim.”

