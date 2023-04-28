Ceyda Düvenci'ye konuk olan Işıl Yücesoy: Aileden yana şanslıyım

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında sanantçı Işıl Yücesoy'u konuk etti.

Düvenci'nin nasıl bir ailede yetiştiğini sorması üzerine Yücesoy: “Çok enterasan anne ve babam vardı. Benim babam çok önemli bir müzisyendi. Aileden yana şanslı bir kadın oldum" dedi.

"BİZİM EVDE PARA KONUŞULMAZDI"

Ünlü isim, sözlerine "Mesela bizim evde para konuşulmazdı. Benim evladımın yanında da biz hiç para konuşmadık. Bir şeye ihtiyacı olduğunda olan paramızı söyler ona göre alışveriş yapardı. Kızım hiçbir zaman bunun dışına çıkmadı” diye devam etti.

Çocuğu ile ilişkisinden bahseden Işıl Yücesoy, “Benim evladım bilir ki bir “Evet” bir de “Hayırım” var. Annem, eşim kimse karışamaz dediklerime çünkü öncesinden kararlaştırırız" dedi.

"54 SENEDİR BÖYLE ÇALIŞIYORUM"

Setlerle alakalı da konuşan usta oyuncu, "Dizi için anlaşma yada ön konuşma yaparken; 'Bana karışmayacaksınız, ben ezber yapmam çünkü buradaki sözlerin yaşamadığına inanıyorum. Konu akışını da karıştırmam ama görüceksiniz bu daha çok yaşıcak' derim. 54 senedir bu şekilde anlaşma yapıyorum" ifadelerini kullandı.



Programın sonunda Işıl Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin defterine; “Bugün günümün tekrar açtığı Ceyda’mla beraberim. Ona yüce Rabbimden sağlık diliyorum. Başarı rüzgarı hep sırtında olsun” yazdı.