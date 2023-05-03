Ceyda Düvenci'ye konuk olan Melek Mosso: Çok mutluyum ama içeride bir yerde korkular var

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında sanatçı Melek Mosso’yu konuk etti.



“Babam da annem de bana çok eşit şekilde davrandılar. Orta halli bir ailenin çocuğu olarak enstrüman almak lükse kaçan bir durumdu ama babam benden bunların hiçbirini sakınmadı" diyen Mosso, "Annem ise içinde var olan türküleriyle beni büyüttü" şeklinde konuştu.

"İlk zamanlar annem gibi şarkı söyleyemeyeceğimi düşünürdüm" diyen ünlü şarkıcı, "Sonrasında bir ağacın farklı iki dalı olduğumuzu fark ettim. Ne söylersem annem destekliyordu. İnsanların sesimi sert bulduğu zamanlar oldu. Sesimin renginin farklılığı yüzünden çoğu işi alamadığım da oldu" ifadesini kullandı.



Üniversiteye girdiği dönemde babasının iflas ettiğini anlatan Mosso, "Maddi sıkıntılardan ötürü sürekli çalışmaya başladım. İzmir’e geçtim ve orada çalıştım. Bir gün bir uyandım ve ekibime, arkadaşlarıma karşı bir mesafe hissettim. Onlar durmayı seviyorlardı, ben koşmayı seviyordum. İzmir'deyken bir karar verip İstanbul’a taşındım” dedi.