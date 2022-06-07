Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik

Ünlü rap şarkıcısı Ceza, yoğun bakımda olan meslektaşı Killa Hakan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik

Haberler 07.06.2022 - 16:17

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Killa Hakan'ın son durumuyla ilgili yeni açıklama

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Killa lakaplı şarkıcı Hakan Durmuş yoğun bakımda: Ölüm kalım savaşı veriyor

Killa lakaplı şarkıcı Hakan Durmuş yoğun bakımda: Ölüm kalım savaşı veriyor

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Rap sanatçısı Ceza, Almanya'da yaşayan Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Ceza, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yoğun bakımda olduğu bilinen Killa Hakan ile ilgili olarak şunları yazdı:

“Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz.”

Rap müzik şarkıcısı Massaka da önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan’ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtmişti.

Killa Hakan’ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen Massaka, “Selam arkadaşlar. Killa Hakan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullanmıştı.

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