Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik

Rap sanatçısı Ceza, Almanya'da yaşayan Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Ceza, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yoğun bakımda olduğu bilinen Killa Hakan ile ilgili olarak şunları yazdı:

“Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz.”

Rap müzik şarkıcısı Massaka da önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan’ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtmişti.