"Chandelier" yıldızı Sia kendisine otizm teşhisi konulduğunu söyledi

2014 yılında piyasaya çıkardığı "Chandelier" şarkısıyla müzik sektörüne geri dönen ve Rihanna'nın "Diamonds" şarkısı gibi birçok hit parçanın sözlerini yazan Avusturalyalı şarkıcı Sia, ilk yönetmenlik denemesi olan "Music" (2021) filminde otizmle ilgili "rahatsız edici ve yanıltıcı" tasvirleri nedeniyle eleştirilmişti. Şarkıcı iki yıl sonra "spektruma" sahip olduğunu açıkladı.
"Rob Has a Podcast"e bağlanan Sia, "Ben otizm spektrumundayım ve uyuşturucu bağımlılığından iyileşme sürecindeyim" dedi.
Programda bir anne ve oğluna bağış yapacağını açıklayan 47 yaşındaki şarkıcı "45 yıl boyunca 'insan kostümümü' giymemin zamanı geldi' diye düşünüyordum. Son iki yılda ise tamamıyla kendim gibi olduğumu hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Filmde Maddie Ziegler otizm spektrumuna sahip konuşamayan genç bir kızı canlandırıyordu. Film Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden 7 puana sahip.
Şarkıcı daha önce alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona girdiğini açıklamıştı ancak bu söylemiyle otizm spektrumundan ilk kez bahsetmiş oldu.
EVLENDİ
Öte yandan, sahnede ve kırmızı halıda yüzünü göstermemeyi tercih eden ve peruk ile yüzünü kapatan Avusturalyalı şarkıcı, İtalya'nın Portofino kentinde dünyaevine girdi. Uzun süredir birlikte olduğu Dan Bernad ile evlenen Grammy ödüllü yıldız, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.