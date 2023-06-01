"Chandelier" yıldızı Sia kendisine otizm teşhisi konulduğunu söyledi

Filmde Maddie Ziegler otizm spektrumuna sahip konuşamayan genç bir kızı canlandırıyordu. Film Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden 7 puana sahip.



Şarkıcı daha önce alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona girdiğini açıklamıştı ancak bu söylemiyle otizm spektrumundan ilk kez bahsetmiş oldu.

EVLENDİ

Öte yandan, sahnede ve kırmızı halıda yüzünü göstermemeyi tercih eden ve peruk ile yüzünü kapatan Avusturalyalı şarkıcı, İtalya'nın Portofino kentinde dünyaevine girdi. Uzun süredir birlikte olduğu Dan Bernad ile evlenen Grammy ödüllü yıldız, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

