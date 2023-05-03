Chanel Iman üçüncü kez anne olacak

Benzer bir kare daha paylaşan 32 yaşındaki Chanel Iman, "Tanrı harika! Her şey bir lütuf" notunu düştü.



Öte yandan Chanel Iman, 2021'de Sterling Shepard ile yollarını ayırmıştı. Ünlü modelin Shepard'dan Cassie ve Cali adında iki kızı bulunuyor.