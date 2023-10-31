Channing Tatum ile Zoe Kravitz nişanlandı

Kravitz'in ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu "Pussy Island" filminin oyuncu seçmeleri sırasında tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Channing Tatum ile Zoe Kravitz'ten mutlu haber geldi.
Hafta sonu Cadılar Bayramı partisine çıkarken görüntülenen çiftten Kravitz'in parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü çiftin nişanlandıkları ortaya çıktı. Birçok kaynak ise nişan haberini doğruladı.
"BENİ GÜLDÜRÜYOR"
Zoe Kravitz, geçen yıl bir röportajında Channing Tatum ile olan ilişkisini anlatmıştı.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı, "Beni güldürüyor ve ikimiz de sanatı, sanat hakkında konuşmayı ve yaptığımız şeyi neden yaptığımızı keşfetmeyi gerçekten seviyoruz" demişti.
Kravitz sözlerine "Bir filmi izlemeyi, onu parçalara ayırmayı, onun hakkında konuşmayı ve birbirimize meydan okumayı seviyoruz" diye devam etmişti.
2009 yılında evlendiği Jenna Dewan'dan 2019 yılında boşanan Tatum'un bu evliliğinden bir Everly adında bir kızı bulunuyor. Zoe Kravitz ise daha önce oyuncu Karl Glusman ile evliydi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Hollywood