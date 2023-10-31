Channing Tatum ile Zoe Kravitz nişanlandı

"BENİ GÜLDÜRÜYOR"

Zoe Kravitz, geçen yıl bir röportajında Channing Tatum ile olan ilişkisini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, "Beni güldürüyor ve ikimiz de sanatı, sanat hakkında konuşmayı ve yaptığımız şeyi neden yaptığımızı keşfetmeyi gerçekten seviyoruz" demişti.

Kravitz sözlerine "Bir filmi izlemeyi, onu parçalara ayırmayı, onun hakkında konuşmayı ve birbirimize meydan okumayı seviyoruz" diye devam etmişti.