Chris Evans eşi Alba Baptista'ya nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı
Dünyaca ünlü oyuncu Chris Evans, 2023 yılında evlendiği Alba Baptista'ya nasıl evlenme teklif ettiğini ilk kez açıkladı.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve Kaptan Amerika olarak tanınan Chris Evans, 2023'te kendisi gibi oyuncu olan Alba Baptista ile Boston'da dünyaevine girdi.
Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden ünlü isim, yeni filmi Materialists'in galasında Alba'ya nasıl evlenme teklif ettiğine dair bazı ayrıntıları paylaştı.
The Knot'a konuşan Evans, “Eşime Portekizce evlenme teklif ettim, kendisi Portekizli, bu yüzden Portekizce ‘Benimle evlenir misin?’ demeyi öğrendim. Çok gergindim ve bütün hafta pratik yapmıştım! O kadar çok çalıştım ki kahvaltı hazırlarken, neredeyse yüksek sesle söylemeye başlayacaktım. Sonra kendi kendime 'Aman Tanrım! Bu sadece aklıma takılan bir şarkı değil' dedim" ifadelerini kullandı.
Ünlü aktör, sözlerini "Gerçekten gerildim ve aslında berbat ettiğimi düşünüyorum, ama yine de biliyorum!" diye noktaladı.
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