Chris Evans eşi Alba Baptista'ya nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve Kaptan Amerika olarak tanınan Chris Evans, 2023'te kendisi gibi oyuncu olan Alba Baptista ile Boston'da dünyaevine girdi.

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden ünlü isim, yeni filmi Materialists'in galasında Alba'ya nasıl evlenme teklif ettiğine dair bazı ayrıntıları paylaştı.