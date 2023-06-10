Chris Hemsworth: Eşim olmasaydı hiçbirini başaramazdım

Yeni filmi Extraction 2'nin prömiyerine Pataky ile katılan Hemsworth, "Başardığım hiçbir şeyi o olmasaydı asla yapamazdım" dedi.



THOR İTİRAFI

Hayatının neredeyse 15 yılını birkaç yıl arayla Marvel Sinema Evreni'nin sevilen karakterlerinden Thor'u canlandırarak geçiren Hemsworth, "Bıktım artık" itirafında bulunmuştu



İlk olarak 2011’de Marvel karakterini canlandıran Hemsworth, daha sonra bağımsız devam filmlerinde ve birkaç Avengers filminde daha Thor karakterine hayat verdi. "Her birkaç yılda bir Thor oynamaktan yoruldum" diyen ve Thor rolünü oynamak için dönüp dönmeyeceğinden bahseden Hemsworth, “Tekrar bir şey yapacak olsaydım, tamamen farklı olması gerekirdi. Ve insanları tetikte tutmak için çok sert bir şey yapmamız gerekecek. Ama bir süre gerçekten başka şeyler yapmak istiyorum” dedi.