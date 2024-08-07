Chris Pratt'in kızı Lyla Maria 4 yaşında: Yaşadığım sürece benim bebeğim olacaksın

Marvel filmlerinin sevilen yıldızı Chris Pratt, 2019 yılında Katherine Schwarzenegger ile dünya evine girmişti. Şimdilerde 3. kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çiftin kızları Lyla Maria, 4 yaşına bastı.
Pratt, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Lyla Maria'nın yüzünü göstermeyen ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:
"Tatlı kızımın 4. doğum günü kutlu olsun. Ben yaşadığım sürece bebeğim olacaksın."
Chris Pratt, ardından kızının eşyaların yer aldığı bir fotoğrafı "Sadece dört yıl önce cennetten indiğine inanmak zor. Ve şimdi sahip olduğum her şey pembe kalpler ve mor mücevher çıkartmalarıyla süslendi" notuyla paylaştı.
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