Chris Pratt'in kızı Lyla Maria 4 yaşında: Yaşadığım sürece benim bebeğim olacaksın

Galaksinin Koruyucuları, Jurassic World ve Yolcular gibi yapımlarla tanınan ABD'li aktör Chris Pratt'in kızı Lyla Maria 4 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Chris Pratt'in kızı Lyla Maria 4 yaşında: Yaşadığım sürece benim bebeğim olacaksın

Marvel filmlerinin sevilen yıldızı Chris Pratt, 2019 yılında Katherine Schwarzenegger ile dünya evine girmişti. Şimdilerde 3. kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çiftin kızları Lyla Maria, 4 yaşına bastı.

Pratt, kızının doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Chris Pratt'in kızı Lyla Maria 4 yaşında: Yaşadığım sürece benim bebeğim olacaksın - 1

Lyla Maria'nın yüzünü göstermeyen ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:

"Tatlı kızımın 4. doğum günü kutlu olsun. Ben yaşadığım sürece bebeğim olacaksın."

Chris Pratt'in kızı Lyla Maria 4 yaşında: Yaşadığım sürece benim bebeğim olacaksın - 2

Chris Pratt, ardından kızının eşyaların yer aldığı bir fotoğrafı "Sadece dört yıl önce cennetten indiğine inanmak zor. Ve şimdi sahip olduğum her şey pembe kalpler ve mor mücevher çıkartmalarıyla süslendi" notuyla paylaştı.

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