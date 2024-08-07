Chris Pratt'in kızı Lyla Maria 4 yaşında: Yaşadığım sürece benim bebeğim olacaksın

Lyla Maria'nın yüzünü göstermeyen ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü: "Tatlı kızımın 4. doğum günü kutlu olsun. Ben yaşadığım sürece bebeğim olacaksın."

Chris Pratt, ardından kızının eşyaların yer aldığı bir fotoğrafı "Sadece dört yıl önce cennetten indiğine inanmak zor. Ve şimdi sahip olduğum her şey pembe kalpler ve mor mücevher çıkartmalarıyla süslendi" notuyla paylaştı.