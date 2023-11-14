Chrissy Teigen'ın zor anları: Galada fermuarı patladı

"O HEP AİLEMİZİN PARÇASI OLARAK KALACAK"

Öte yandan Chrissy Teigen-John Legend çifti, yaklaşık iki sene önce üçüncü çocuklarını kaybetmişti. Yoğun bir kanamanın ardından düşük yapan Teigen, doğmamış bebeğine hitaben yazdığı mesajda, bebeğine Jack adını verdiklerini söyleyerek, "O hep bizim ailemizin parçası olarak kalacak" demişti.

Chrissy Teigen ileJohn Legend'ın Luna, Miles, Esti ve Wren Alexander adında dört çocuğu bulunuyor.