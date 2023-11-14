Chrissy Teigen'ın zor anları: Galada fermuarı patladı

Kısa bir süre önce dördüncü kez anne olan Chrissy Teigen, geçtiğimiz akşam katıldığı Baby2Baby Gala'sında talihsiz bir olay yaşadı.
Siyah, askısız ve ön kısmında çapraz olarak uzanan bir çiçek aksesuarı bulunan elbise tercih eden ünlü modelin kırmızı halı sonrası galanın mekanına girince fermuarı patladı.
Teigen, sosyal medya hesabından yırtılan fermuarı yüzünden açıkta kalan sırtını paylaştı.
"O HEP AİLEMİZİN PARÇASI OLARAK KALACAK"
Öte yandan Chrissy Teigen-John Legend çifti, yaklaşık iki sene önce üçüncü çocuklarını kaybetmişti. Yoğun bir kanamanın ardından düşük yapan Teigen, doğmamış bebeğine hitaben yazdığı mesajda, bebeğine Jack adını verdiklerini söyleyerek, "O hep bizim ailemizin parçası olarak kalacak" demişti.
Chrissy Teigen ileJohn Legend'ın Luna, Miles, Esti ve Wren Alexander adında dört çocuğu bulunuyor.
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