Çiçek Dilligil kimdir? Çiçek Dilligil'in eşi Bora Öztoprak hakkında bilgiler

Çiçek Dilligil 5 Haziran 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Tiyatrocu bir ailenin çocuğu olarak tiyatroda büyüdü. Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçının halası Aliye Rona, kuzeni ise Enis Fosforoğlu'ydu. Sanatçı sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Altı yaşındayken Minik Cadı isimli filmde Çiçek karakterini canlandırarak sinema ile tanıştı. On yaşındayken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Kedi Kız isimli çocuk oyununda Kedi Kızı oynayarak başladığı çocuk oyunlarına ilk, orta ve lise hayatı boyunca devam etti. Liseyi Kadıköy Kız Lisesinde tamamladı. Liseden sonra eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda sürdürdü. Konservatuvarın üçüncü yılından itibaren dizi ve televizyon filmlerinde oynamaya, Kenter Tiyatrosunda oyunculuk ve seslendirme yapmaya başladı.



Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Kolejinde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır



ÇİÇEK DİLLİGİL'İN EŞİ BORA ÖZTOPRAK KİMDİR?



Bora Öztoprak 5 Ağustos 1973'te dünyaya geldi. Müzik hayatına babasının, henüz beş yaşındayken yeteneğini fark etmesi üzerine aldığı piyano ile başlayan Bora, sahne ile 1989 yılında tanıştı. Küçük bir kulüpte, yalnızca gitarının eşliğinde şarkı söyleyerek sahne aldığı sırada performansını çok beğenen ünlü söz yazarı Zeynep Talu, Bora’ya albüm yapma teklifinde bulundu. Ancak Bora, üniversiteye devam etmek istediği ve albüme henüz hazır olmadığını düşündüğü için bu teklifi geri çevirdi.



Kendi şarkılarını üniversite yıllarında yazmaya başladı. Aynı dönemde farklı kulüplerde sahne programlarına devam ederken, çalıştığı kulüplerden birini işleten İlhan Şeşen’den gelen albüm teklifini, son şansı olabileceğini düşünerek, kabul etti. Bu sırada henüz İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde 2. sınıfta okuyordu. Unutulmaz klasikleri olarak bilinen “Seni Seviyorum” ve “Akdeniz Geceleri” şarkılarının da yer aldığı tamamı akustik olarak kaydedilen ilk albümü “Sıra Bize de Gelecek”, 1995 yılında yayınlandı ve büyük satış rakamlarına ulaştı.



Ayrıca oyuncu Çiçek Dilligil ile evli bir çocuk babasıdır.