Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein hastaneye kaldırıldı

Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein, bir süredir hapishanedeydi. Reuters'ın haberine göre; 72 yaşındaki Weinstein, birçok sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Temsilcisi ve hapishane danışmanı Craig Rothfeld, Weinstein'ın Manhattan'daki Bellevue Hastanesi Hapishane Koğuşu'na transfer edildiğini söyledi.
Rothfeld, "Diyabet, yüksek tansiyon, spinal stenoz, kalp ve akciğerlerindeki sıvı gibi pek çok sağlık sorunu için tedavi görüyor. Ayrıca, Bay Weinstein'ın COVID testi pozitif çıktı ve akciğerlerinde çift zatürreye yakalandı" dedi.
Farklı bir dava nedeniyle yapımcı cezaevinde kalmaya devam eden Weinstein, nisan ayında temyizde mahkumiyetinin bozulmasının ardından şu anda Manhattan'da cinsel suçlamalar yeniden yargılanmayı bekliyor.
Yapımcı hakkındaki suçlamalar 2017 yılında başladı. Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla 2006'da bir asistana cinsel tacizde bulunma ve 2013'de bir oyuncuyu tecavüz etme suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
2020 yılında New York'ta verilen mahkumiyet kararının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#MeeToo" hareketini başlatmıştı.
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