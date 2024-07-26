Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein hastaneye kaldırıldı

Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein, bir süredir hapishanedeydi. Reuters'ın haberine göre; 72 yaşındaki Weinstein, birçok sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Temsilcisi ve hapishane danışmanı Craig Rothfeld, Weinstein'ın Manhattan'daki Bellevue Hastanesi Hapishane Koğuşu'na transfer edildiğini söyledi.

Rothfeld, "Diyabet, yüksek tansiyon, spinal stenoz, kalp ve akciğerlerindeki sıvı gibi pek çok sağlık sorunu için tedavi görüyor. Ayrıca, Bay Weinstein'ın COVID testi pozitif çıktı ve akciğerlerinde çift zatürreye yakalandı" dedi.