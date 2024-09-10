Cinsel tacizden hüküm giyen yapımcı Harvey Weinstein kalp ameliyatı oldu

BBC'ye konuşan yapımcının avukatları, Weinstein'ın birden fazla sağlık sorunu yaşadığını ve göğüs ağrıları yaşadığını ifade etti.

72 yaşındaki Weinstein, 2020 yılında New York'ta tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Weinstein, 2006 yılında eski yapım asistanı Mimi Haleyi'ye cinsel saldırıda bulunmaktan ve 2013 yılında eski bir oyuncu adayı olan Jessica Mann'e tecavüz etmekten suçlu bulundu.

Ancak mahkeme, temyiz başvurusunda, #MeToo davasındaki savcıların kendisine yöneltilen suçlamaların bir parçası olmayan tanıkları çağırdığını söyledi. Weinstein ayrıca, temyiz başvurusunda bulunduğu Kaliforniya'daki ayrı bir tecavüz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Weinstein uzun bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve son yıllarda birkaç kez hastaneye kaldırıldı. Yapımcı, temmuz ayında Covid-19 ve zatürre tedavisi gördü.

Weinstein, Oscar ödüllü "Shakespeare in Love" ve "Pulp Fiction" gibi filmler üreten Miramax film stüdyosunun kurucu ortağıydı. Weinstein'in yapımcılığını üstlendiği filmler, 300'den fazla Oscar adaylığı kazandı.