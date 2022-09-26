Çok Güzel Hareketler 2’nin yayın tarihi belli oldu

Birbirinden eğlenceli skeçleriyle milyonların takip ettiği Çok Güzel Hareketler 2’nin merakla beklenen yayın tarihi açıklandı.

Çok Güzel Hareketler 2’nin yayın tarihi belli oldu

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‘Çok Güzel Hareketler 2’ yeni sezon başlıyor

‘Çok Güzel Hareketler 2’ yeni sezon başlıyor

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Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Star’ın eğlence dolu programı Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 2 Ekim Pazar günü ekrana gelecek.

Ekrandaki 5’inci sezon hazırlıklarını tamamlayan Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, kendilerine yeni katılan oyuncular Buse Sinem İren, Buse Kara, Kıvanç Talu (Var Böyle Tipler) ve Mahsun Karaca (Röportaj Adam) ile sezonu açıyor. Yepyeni karakter ve skeçlerle sezona bomba gibi başlayan ekip, yüzleri güldürmeye geliyor.

Yeni sezonda tazelenmiş enerjileri, kahkaha dolu skeçleriyle Çok Güzel Hareketler 2, 2 Ekim Pazar Star’da!

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